Delfina, la hija de 26 años de Fernando Burlando, contó cómo es la relación con su padre

“Tuve dos bandas de cumbia pop cuando tenía 20 años más o menos. Los del código y Grupo corazones, se llamaban. Fue una etapa de mi vida muy linda y divertida. Me ayudó mucho a relacionarme y a perder el miedo en varios aspectos”, recordó.

“Mi infancia en La Plata fue lo mejor, es una ciudad que amo. Y no, nada de auto blindado, ni de seguridad. Sí tal vez hubo una época, pero muy corta, que capaz me tenían más vigilada o no me dejaban ir a ciertos lugares, pero yo no me daba cuenta”, dijo.

Sobre su niñez contó: “Fue una etapa maravillosa, tuve una infancia muy sana y linda por suerte. Siempre digo que mis papás supieron educarnos muy bien, cada uno con su papel, siempre con mucho amor”.

“Hoy en día ya estoy más grande, mis vínculos más cercanos son genuinos, auténticos, de muchos años. Tengo amigos de muy chiquita y siguen estando en mi vida, todas excelentes personas. Creo que uno se va dando cuenta a medida que pasa el tiempo y de a poco se va alejando de la gente que no tiene los mismos principios, creo que nos pasa a todos en realidad”, analizó.

Delfina tiene novio, pero prefiere mantenerlo lejos del medio, además no quiere hablar de la llegada de su hermana, de su padre junto a Barby Franco, porque prefiere que no se generen notas con eso.

image.png

La firme aclaración de Barby Franco sobre su presente con Fernando Burlando

Mientras se encuentra en el octavo mes de embarazo, y a pocos días de haber celebrado el clásico baby shower con familiares y amigos donde lució su pancita, Barby Franco despejó dudas sobre su presente con el abogado Fernando Burlando.

La modelo contestó algunas preguntas vía Instagram de sus seguidores y una de ellas apuntó a si estaba separada del letrado, mientras esperan su primera hija juntos tras once años en pareja.

"El mejor de los recuerdos para nuestra", expresó la morocha con un tierno emoji haciendo referencia a la beba en camino.

"¿Están separados con Burlando? ¿Estás transitando sola el embarazo?", le preguntaron a Barby Franco sin vueltas. A lo que ella respondió firme con una imagen de los dos: "¡Nooooooo! No sé de dónde sacan eso ja, ja, ja".

De esta manera, la modelo que creció en la Villa 21 fue tajante a la hora de aclarar que sigue en pareja junto al prestigioso abogado en medio de este momento de suma felicidad.