Denise Dumas sorprendió al hablar de la posibilidad de abrir su relación con Campi: "Creo que..."

En ese sentido, los panelistas le preguntaron si nunca se había dado esa charla en la pareja y ella aseguró: "No, nunca. Yo el primer día le dije 'esto es así o sino no es'".

Además, retomando su postura, amplió: "No podría porque me lo tomaría muy personal, como muy que si necesitas otra persona es porque yo...Lo enfoco mucho en mis inseguridades, creo que a mi no me haría bien".

La angustia de Denise Dumas por la decisión de su hijo Santino: "No tengo palabras"

Para cualquier mamá, ver el crecimiento y la independencia de sus hijos genera un inmenso orgullo y felicidad, pero también mucha angustia cuando se trata de una decisión tan fuerte como la que tomó el hijo de Denise Dumas.

Sucede que a sus casi 20 años, Santino optó por probar suerte en el exterior, eligiendo como destino Australia. Es por eso que este martes Denise junto a toda la familia le organizaron una gran despedida que generó emociones encontradas.

Denise Dumas sobre su hijo Santino - Y se fue mmi pichón no tengo palabras.jpeg

"No tengo palabras. Todo lo mejor para vos, amor de mi vida. Acá estamos esperando tu vuelta… que se cumplan todos tus sueños!! Te amo infinito", escribió la mujer de Campi junto a varias postales en el aeropuerto de Ezeiza con Santino y el amigo con el que emprende la aventura a punto de embarcar hacia Australia, a donde se quedarán en principio un par de meses.

Denise Dumas despedida hijo Santino rumbo a Australia.jpg

"Despedirte es una mezcla de orgullo, felicidad, miedo, vacío y miles de sentimientos más… Vas a volver lleno de anécdotas. Tan bueno y tan único, mi chiquito de mi alma. Allá van a tener la suerte de conocerte. Sos un privilegio en mi vida. A volar", completó Denise en la despedida virtual al mayor de sus hijos, fruto de su relación con el cantante Germán Barceló.