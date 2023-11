Denuncia de robo de canción y tremendo cruce entre El Polaco y el cantante de Banda XXI: "Flor de garca"

"Hola amigos. Estoy en una situación en la que no me puedo contener. Así que he decidido contarles", comenzó su mensaje Lucho Castro.

Y contó qué sucedió: "En uno de los shows que estuvimos haciendo en Bs As. Apareció este personaje que le dicen el Polaco. Cayo cómo con diez amigos y un par de músicos de su banda".

"Lo recibimos de la mejor manera en el camarín. Charlamos un rato... pero por compromiso. Se hacía la estrella. Qué tipo raro", continuó muy picante.

Y relató: "En ese momento se me da por tararear y cantar parte de una canción que estuve componiendo para mostrarle al director de mi banda y yo veía que el Polaco estaba con el celular. Me pareció que estaba grabando pero no me quise hacer la cabeza".

el polaco banda xxi.jpg

"Hace unos días me escribe uno de los músicos del Polaco que es amigo mío contándome que el Polaco estaba por lanzar una canción... Y que era esa canción que yo le estaba mostrando a mi director en el camarín aquella noche", contó enojadísimo.

Y denunció: "Este flaco me la robó. Grabó sin que yo me diera cuenta y lo más triste es que yo no la registré. Pero tengo pruebas de que esa canción es mía y lo voy a denunciar por todos lados".

"Para que se enteren de lo garca que es. Estoy desilusionado. No puede haber gente así... @elpolaco te crees vivo? Sos un salame", cerró mencionando al cantante en las redes.

Al enterarse de este duro posteo, el Polaco decidió responderle de la misma forma y dio su versión de los hechos y lo acusó a su colega de robarle la canción.

“Bueno... No soy de hacer estas cosas, pero esto me sobrepasó y no lo voy a dejar pasar... Resulta que el mentiroso de Lucho de Banda XXI anda diciendo que yo le robé un tema, y es todo lo contrario, el que me cagó la canción es él", precisó el cantante de cumbia.

Y remarcó: "Resulta que hace como un mes lo fui a ver a un show que me pidió por favor que vaya y yo tan ingenuo e idiota la mostré una canción y me la cagó”.

“No solo que la grabó sino que dice que es de él. Lo bueno de todo esto es que esa noche estaban mis músicos y los de él… con esa cara de buenito que tiene, flor de garca...”, finalizó en llamas el cantante.

el polaco banda xxi 1.jpg

La íntima foto de Barby Silenzi y El Polaco que confirma la reconciliación

Hace unos días, El Polaco blanqueó en el programa de Juana Viale, que estaba atravesando su crisis más grande con Barby Silenzi.

Tras sus dichos, la bailarina estalló furiosa contra el cantante y en las últimas semanas se vieron envueltos en rumores de separación.

"Es un padre amoroso, presente, pero se fue a Brasil y la hija le chup… un hue… Lo mismo hizo con las otras hijas”. “Dijo que no era celoso y es recontra celoso”, expresó ella en una nota con Intrusos.

Luego Silenzi fue contundente con lo que espera de El Polaco en caso de que se reconcilien: “Me gustaría que si nos arreglamos se siente en la mesa de Juana, o de alguien, lo exprese abiertamente con mucho amor. ¡Que me demuestre algo!”.

Ahora, el cantante publicó una imagen en donde él y ella le están dando un beso a Abril. Con la canción de fondo de Ulises Butrón “El amor es más fuerte” que responde con las dudas de la separación de los mediáticos.