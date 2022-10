Desesperado comentario de Wanda Nara sobre el posteo de Mauro Icardi desafiándola: "Esta vez..." 

Pero casi de inmediato, Icardi cruzó a la madre de sus hijas en la misma red social del pajarito. "Separada... ¿Como cuando fui a Argentina hace unos días??? Lo firmo.... la pasamos muy bien", expresó el jugador, dejando entrever que el encuentro entre ellos fue más bien romántico.

cruce wanda nara mauro icardi en Twitter.jpg

En tanto, este viernes desde Socios del espectáculo (El Trece) al tratar el tema, Luli Fernández contó que Wanda Nara se comunicó con ella y le confió que tiene miedo, sobre todo ahora que está regresando a Estambul para reencontrarse con sus cinco hijos.

"Ella me escribió y me mandó esa captura (de los tweets)", comenzó relatando la panelista del programa. E inmediatamente reveló la conversación que mantuvo con Nara: "Entonces, le dije 'no sé cómo no estás con miedo porque es una actitud muy extraña' (la de Mauro). Y ella me contestó 'la verdad que sí, esta vez tengo miedo'".

L-Gante le envió un mensaje a Mauro Icardi... ¡Al lado de Wanda Nara!

L-Gante presentó su último video clip de la canción El último romántico que justamente contó con la actuación estelar de Wanda Nara cuando cada vez se muestran más juntos.

Lo cierto es que en una nota con el programa Nosotros a la mañana, El Trece, el cantante de cumbia 420 y la mediática hablaron del video que protagonizaron y por primera vez el joven de General Rodríguez le dio un mensaje en público a Mauro Icardi, ex de Wanda.

wanda nara icardi lgante.jpg

“Mientras las personas estén solteras pueden hacer lo que quieran”, dijo el cantante en la entrevista cuando fue consultado por el vínculo que tiene con la rubia.

Luego, la cronista le preguntó a Wanda si estaba sola y ella afirmó segura: "Estoy sola". En todo momento, ambos evitaron ponerle un título al momento que pasan, donde están cada vez más juntos.

Y para el final, le consultaron a L-Gante: “¿Qué hacemos con Mauro?”. Y ahí el cantante lanzó entre risas: “No sé, yo le mando un saludo. Todo bien”.