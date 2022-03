Desgarradora denuncia de Mariano Caprarola: "No quiero que pase más"

"Los delincuentes de @laslunasmascotas mataron a mi perro mi bebé les pido justicia a la gente que me ayuden desde el fondo de mi corazón yo hoy no puedo difundir para que esto no pase más", expresó muy angustiado en un posteo de Instagram.

Embed

Y acompañó la publicación con un video donde se lo que completamente conmovido: "Hola a todos. No suelo hacer estas cosas nunca pero hace dos semanas entregué a mi perro al cuidado de un lugar para que mi mamá pueda venir a Mar del Plata a visitarme y el perro fue agredido y hoy se nos murió en el peor de los estados y no quiero que pase nunca más esto".

"No voy a hacer ninguna denuncia, simplemente que me colaboren para que este lugar no tenga más perros al cuidado", cerró Mariano Caprarola.

mariano caprarola.jpg

Conmovedor testimonio de Mariano Caprarola tras vencer el covid

Mariano Caprarola dialogó en exclusiva con este medio y contó cómo pasó los días de internación por coronavirus, donde incluso recibió sus 47 años en plena internación y ante la calidez de los médicos.

"La verdad fue muy difícil, la cabeza me jugó muy mal, pensé que me moría. La cabeza no coincidía con mi estado físico, saturaba bien pero tenía temperaturas altísimas. Lamentablemente tuve que internarme porque me agarró una depresión muy grande de ver que no me mejoraba la temperatura", explicó el panelista.

Y añadió: "En la clínica todo el equipo del Otamendi me levantó y me sacó adelante. El lunes feriado me dieron el alta epidemiológica".