Después de 38 años salió a luz un impactante dato sobre la muerte del padre de Carmen Barbieri

“Mi papá murió afuera del país y lo encontraron en la puerta del baño, de su habitación de hotel, en Puerto Rico. Entonces, hubo que hacer una autopsia”, sumó Carmen ante el asombro de su equipo.

Y agregó: “De esto sé un montón porque, en ese momento, yo estaba de novia con un médico, Daniel Puente. Yo le pedí que me contara todo, cómo iba a ser el proceso”.

“Daniel me contó que se sacaban todos los órganos y que se le rellenaba el cuerpo con papel. Porque si vos querés velar a una persona que le hicieron una autopsia, preparan el cuerpo de una manera que no se nota nada” concluyó Carmen, recordando el procedimiento que le hicieron a su padre hace 38 años.

Carmen Barbieri relató un estremecedor episodio junto a una amiga que se operó con Aníbal Lotocki

Luego del fallecimiento de Silvina Luna el pasado 31 de agosto, Carmen Barbieri decidió recordar una difícil experiencia que vivió junto a amiga que se operó con Aníbal Lotocki, el mismo médico que habría causado los problemas de salud de la modelo.

Silvina estuvo internada tres meses en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano, y padecía una hipercalcemia e insuficiencia renal, que serían consecuencia de las intervenciones estéticas realizadas por cirujano mencionado.

Bajo este contexto, Carmen se sumó a los pedidos de justicia y en Mañanísima (Ciudad Magazine) contó: “No la voy a nombrar porque la respeto hasta que decida hablar. Casi se muere en mi casa, la habían operado a la vuelta, porque tenía la clínica en Belgrano, y la señora que cuida mi casa tomó un taxi para ir a buscarla porque se la sacaban de encima”.

“Le acosté en el sillón de mi casa y no puedo explicar la hemorragia que tenía. Yo llamé, y él no me atendía. Gracias a un enfermero que trabaja ahí, y que después no trabajo más, que vino a mi casa a ver si le había perforado una arteria o que pasaba”, siguió.

"La cuidábamos todo y Lotocki que no aparecía, estando a la vuelta a de mi casa. Quizás estoy hablando de más pero no saben lo que yo sufrí. Ella no quiere hablar porque no deber querer sufrir, y se está cuidando. No se como no se murió y ojalá pueda hablar. Ella sabe lo que tiene y se sacó varias veces", relató.