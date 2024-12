Desvincularon a Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia

"Su despido se precipitó los últimos días por presiones directas del Gobierno. La empresa aduce falta de presencialidad. El periodista está radicado en Miami y hace dos años encabeza el programa de esa manera. Se viene un escándalo", siguió Ángel.

Ahí, De Brito agregó que un internauta había comentado en la publicación de Rial que "Joni Viale también falta a cada rato y no lo echan. O sea, es una excusa la presencialidad que le ponen a Marcelo. Hizo el programa de Miami mucho tiempo por Zoom, pero es lo mismo".

Además, la angelita Marcela Feudale acotó: "Cuando él firmó el contrato estaba viviendo en Miami, lo sabían perfectamente. Es más se firmó con esa premisa".

"Tenía contrato hasta 2026. Faltaba para terminar, pero ya venían a los cohetazos con la radio y ni hablar contra el Gobierno", detalló el presentaador.

Embed

Tremendo cruce entre Marcelo Longobardi y Jonatan Viale en un debate caliente sobre Milei

El periodista Marcelo Longobardi entrevistó en su programa en Radio Rivadavia a Guillermo Francos, actual jefe de gabinete, y aprovechó para reclamarle por los insultos que recibió en la Fundación Faro, en donde lo acusaron de ser un periodista "ensobrado".

"Se ha naturalizado el insulto, se ha vuelto algo cotidiano y es insoportable", dijo el conductor de Esta Mañana. "Nosotros no coincidimos en muchas opiniones, pero no por eso voy a decir que es un periodista ensobrado", le respondió el funcionario.

Más tarde, en el pase con Jonatan Viale, Marcelo Longobardi volvió sobre el tema y remarcó: "Yo no pienso naturalizar que me insulten todos los días".

Embed

"Está muy bien eso y Guillermo Francos ¿te dice que eso es normal?", le respondió su colega. "Sí, dice que es totalmente normal", señaló el conductor de Esta Mañana.

"Bueno, a mí no me gusta. Vos sabés lo que opino. Lo hemos hablado muchas veces", enfatizó Jonatan. "No, no sé lo que opinás", exclamó Longobardi.

"Te lo estoy diciendo. No me gusta el insulto a los periodistas. Lo hablamos cuántas veces acá. Está mal pero bueno, qué se yo. Es algo que hace el gobierno. Para mí, no hay que engancharse más porque le das más legitimidad al tema pero bueno...", detalló el hijo de Mauro Viale.

"Cómo no te vas a enganchar con una perorata diaria de carácter violento. Yo no lo pienso naturalizar ni de casualidad", fue la reacción de Longobardi.

"No, no hay que naturalizar. Coincido", subrayó Jonatan, mientras que su colega decidió irse del pase y remató: "Va a terminar mal esto sino. Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes".