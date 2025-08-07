Dieron a conocer los resultados de la autopsia de la tercera niña que murió junto a Mila Yankelevich

La segunda víctima que se confirmó fue Erin Ko, de 13 años, chilena, pero de padres coreanos. La familia había emigrado con su familia a Estados Unidos hace menos de un año.

Cris Morena atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la trágica muerte de su nieta, Mila Yankelevich, de tan solo 7 años, en un accidente náutico ocurrido en Miami Beach. La pequeña perdió la vida luego de que una barcaza chocara contra el velero en el que se encontraba con otros niños como parte de una actividad recreativa. Según confirmó la autopsia, la causa del fallecimiento fue un ahogamiento accidental.

Apenas se enteró de la noticia, la reconocida productora suspendió sus compromisos y viajó de urgencia a Miami para estar junto a su hijo, Tomás Yankelevich, en este momento de profundo dolor. Arribó a la ciudad el miércoles 30 de julio por la mañana (hora de Argentina), visiblemente conmocionada, vestida de negro, con lentes oscuros y acompañada por personas de su entorno más cercano.

“Ella viajó en primera fila, en la parte más exclusiva del avión, en business, acompañada por, por lo menos, cuatro personas. Una de ellas era Guillermo Pendino, la autoridad de Telefe. Las otras personas yo creo que eran de su círculo más íntimo”, contó Martín Salwe sobre la logística del viaje.

El periodista siguió su relato: “Yo la vi, dentro de todo, controlada y tranquila. Nadie quería molestarla. Prácticamente durmió todo el viaje, no comió la cena correspondiente, sí pidió un té por la mañana, y al despertarse bajó primera del avión, hizo el trámite en migraciones, y la esperaba ya un vehículo para juntarse con Tomás, su hijo”.

El fallecimiento de la pequeña causó una enorme conmoción no solo en su entorno íntimo sino también en el público, recordando otro duro capítulo familiar: la muerte de Romina Yan en 2010. Hoy, Cris Morena se encuentra contenida por sus seres queridos mientras intenta atravesar uno de los dolores más difíciles de su vida.