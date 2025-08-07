A24.com

Dieron a conocer los resultados de la autopsia de la tercera niña que murió junto a Mila Yankelevich

En las últimas horas, se dio a conocer los resultados de la autopsia de la tercera víctima de la tragedia en Miami en la que murió Mila Yankelevich, que permaneció en terapia intensiva hasta entonces.

7 ago 2025, 08:30
A una semana y media de la tragedia del velero que fue embestido por una barcaza en Miami que dejó tres víctimas fatales, entre ellas, Mila Yankelevich, este jueves se dio a conocer los resultados de la autopsia de la tercera víctima, de 11 años, que permaneció en terapia intensiva hasta entonces.

La Oficina de Medicina Forense de Miami Dade informó que Arielle Mazi Buchman, a quien su círculo íntimo llamaba “Ari”, murió por complicaciones debidas al ahogamiento. Buchman era estudiante de quinto grado de la Lehrman Day School y estuvo internada en terapia intensiva hasta que se confirmó su deceso.

El fuerte testimonio de la familia de la nena que sobrevivió al trágico accidente en el que murió Mila Yankelevich

El fuerte testimonio de la familia de la nena que sobrevivió al trágico accidente en el que murió Mila Yankelevich

Las víctimas formaban parte de una colonia de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, una organización local dedicada a la esperanza de navegación para chicos. El velero zarpó el lunes 28 de julio por la mañana al comando de una instructora de 19 años.

Entre las víctimas, se encontraba Mila Yankelevich, de 7 años, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

La segunda víctima que se confirmó fue Erin Ko, de 13 años, chilena, pero de padres coreanos. La familia había emigrado con su familia a Estados Unidos hace menos de un año.

Cómo se encuentra Cris Morena tras la trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich

Cris Morena atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la trágica muerte de su nieta, Mila Yankelevich, de tan solo 7 años, en un accidente náutico ocurrido en Miami Beach. La pequeña perdió la vida luego de que una barcaza chocara contra el velero en el que se encontraba con otros niños como parte de una actividad recreativa. Según confirmó la autopsia, la causa del fallecimiento fue un ahogamiento accidental.

Apenas se enteró de la noticia, la reconocida productora suspendió sus compromisos y viajó de urgencia a Miami para estar junto a su hijo, Tomás Yankelevich, en este momento de profundo dolor. Arribó a la ciudad el miércoles 30 de julio por la mañana (hora de Argentina), visiblemente conmocionada, vestida de negro, con lentes oscuros y acompañada por personas de su entorno más cercano.

“Ella viajó en primera fila, en la parte más exclusiva del avión, en business, acompañada por, por lo menos, cuatro personas. Una de ellas era Guillermo Pendino, la autoridad de Telefe. Las otras personas yo creo que eran de su círculo más íntimo”, contó Martín Salwe sobre la logística del viaje.

El periodista siguió su relato: “Yo la vi, dentro de todo, controlada y tranquila. Nadie quería molestarla. Prácticamente durmió todo el viaje, no comió la cena correspondiente, sí pidió un té por la mañana, y al despertarse bajó primera del avión, hizo el trámite en migraciones, y la esperaba ya un vehículo para juntarse con Tomás, su hijo”.

El fallecimiento de la pequeña causó una enorme conmoción no solo en su entorno íntimo sino también en el público, recordando otro duro capítulo familiar: la muerte de Romina Yan en 2010. Hoy, Cris Morena se encuentra contenida por sus seres queridos mientras intenta atravesar uno de los dolores más difíciles de su vida.

