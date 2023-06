Duro revés para Fabián Cubero y su abogada tras conocerse la denuncia de Indiana contra Nicole Neumann

Así lo informó en las últimas horas, el periodista Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter. “Se pudrió todo. La jueza ordenó a Cubero y abogada que dejen de filtrar información y hablar. Multa a los dos por divulgar datos inapropiados. Y le dan intervención al Colegio de Abogados de San Isidro por exponer a las menores”, posteó.

Revés judicial para Fabián Cubero - TW Ángel de Brito.jpg

Al mismo tiempo, el conductor de LAM (América TV) detalló que fue el artículo 239 del Código Penal lo que se transgredió. Dicho artículo establece que “Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.

“La jueza cree que la abogada de Cubero infringió la ley en dicho delito porque están en juego los derechos de los niños, y estarían abusando de su indefensión como menores”, agregó de Brito minutos más tarde en un siguiente tuit, dejando clara la determinación de la Justicia sobre el accionar de Cubero y su representante legal, que hizo declaraciones en A la Barbarossa (Telefe), casualmente el programa en el que trabaja su mujer, Mica Viciconte.

Revés judicial para Fabián Cubero 1 - TW Ángel de Brito.jpg

La abogada de Fabián Cubero detalló la violencia que habría sufrido Indiana a manos de Nicole Neumann

El lunes en el ciclo Intrusos, América Tv, Marcela Tauro dio detalles de la fuerte denuncia que habría realizado Indiana Cubero contra su madre Nicole Neumann por violencia familiar en medio de una tirante relación que mantienen hace tiempo.

En el ciclo A la Barbarossa, Telefe, la abogada de Fabián Cubero, Lidia Rosenstein, confirmó la presentación realizada en la Justicia y dio detalles tremendos del tenso vínculo de la menor con la mamá.

"Cuando Indiana sentía lo que estaba viviendo como algo realmente terrible, le pidió a su papá ir a vivir con él. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá del maltrato del que era objeto", precisó la letrada.

Embed

Y amplió al respecto: "La mamá en un momento se enojó tanto que le quitó el teléfono e Indiana se lo pedía por favor porque tenía que rendir examen, varias materias, y tenía toda la información ahí. La madre no se lo dio, lo que la mamá no sabía es que el teléfono seguía grabando".

"En esa grabación hay situaciones donde se escuchaba a un tercero decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha, me lo plantea, y se hizo una protección contra la violencia familiar", remarcó la abogada.

Y explicó: "Es una mamá muy agresiva. Una señora que tiene un narcicismo tan agrandado que no puede entender que alguien se le puede oponer. Hay insultos y agresiones terribles".

Por su parte, tras escuchar esta fuerte nota, Karina Iavícoli amplió qué le dijo la abogada de Neumann sobre el tema: "La abogada de Nicole, que se llama Celia Gallardo, me dice que no va a salir al aire y que no tienen conocimiento de ninguna causa de maltrato".