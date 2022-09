¿Echaron a Flor Peña de América TV?: La sorpresiva apertura de LPA

Muy feliz por el cambio, la conductora saludó, felicitó a todo su equipo y celebró: "Tenemos estudio nuevo, ¡Me encanta! No sólo no nos vamos sino que nos quedamos, y nos mudamos."

Para comenzar el ciclo, Flor recordó el mal momento que vivió a mediados de agosto cuando Instagram le suspendió su cuenta y la artista recurrió a la Justicia para poder recuperarla.

Con el humor que la caracteriza, festejó la vuelta al ruedo y hasta bromeó con ello dado que ahora posee dos perfiles en la red social: "Ahora los haters deben estar chochos porque me van a poder putear no sólo en una, sino que en dos cuentas", dijo entre risas.

Flor Peña volvió a Instagram "recargada" y cuestionó la suspensión de su anterior cuenta

Flor Peña había manifestado toda su indignación con Instagram hace un mes cuando se dio cuenta que habían suspendido su cuenta nuevamente por el contenido que subía a las mismas.

"Por estas 2 fotos me volvieron a cerrar la cuenta de @instagram … De verdad????", precisó la conductora de LPA, América Tv. Y añadió: "Segunda vez en 2 meses y medio ¡Que raro ser la única cuenta verificada con 6M de seguidores en @instagram a la que le bajan la cuenta!".

Y remarcó: "No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs; ¿por qué conmigo? ¿a quién le molesta tanto? ¿Cuánta energía vital les llevo? PODRÁN???".

Lo cierto es que este lunes, Florencia Peña abrió su nueva cuenta en Instagram (@soyflorpe) y subió una imagen con un fuerte mensaje: "Volver a empezar. Recargada. Esta foto me define (no importa cuando veas esto). Reír me hizo invencible, no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden. #fridakahlo #RECARGADA", indicó desafiante.

Y luego en otro video explicó: "Si están del otro lado porque es porque ya me están siguiendo, o porque son curiosos o curiosas o porque están por denunciarme, de cualquier manera acá estoy".