Ekaterina Ojeda mostró por primera vez a su joven mamá rusa y sorprendió con un dato desconocido

En ese mismo reportaje, Ekaterina Ojeda volvió sobre el episodio que la puso en el centro de la escena mediática de un día para el otro. Según su versión, todo comenzó con un encuentro en el sector VIP de Tequila, donde habría compartido un momento con Mauro Icardi antes de la llegada de la China Suárez.

Según ella, el futbolista habría mantenido una actitud de constante acercamiento durante la noche. “Nos sentamos con ellos y en la mesa de al lado estaba Icardi, en ese momento sin la China. Él se presentó y siguió todo como una charla de boliche típica, más adelante llegó ella, y mientras se besaban él me miraba de reojo y sonreía”, sostuvo.

Ojeda también afirmó que, en un momento de la noche, Icardi se habría acercado mientras ella preparaba un trago, la habría abrazado y le habría dicho que era “la más linda del boliche”. Luego, según su testimonio, intentó besarla, pero ella lo rechazó: “Intentó darme un beso y yo le corrí la cara, me pareció desubicado”.

Finalmente, la joven aseguró que segundos después intervino la China Suárez, lo que derivó en el tenso cruce que la condujo a la actual fama con la que se encontró de la noche a la mañana. “Me dio un empujón, Mauro se reía medio perverso y ahí sí nos fuimos con mi amiga”, concluyó.

Cuál es el lujoso regalo que recibió Ekaterina Ojeda por el que todos apuntan a Mauro Icardi

En plena tensión mediática por la crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez, un posteo sugestivo de Ekaterina Ojeda volvió a encender todas las alarmas alrededor del futbolista. Después del escándalo ocurrido en el boliche Tequila y de las versiones que la vinculan con un supuesto acercamiento al jugador, la joven reapareció en redes con una historia de Instagram que no pasó desapercibida.

En la imagen se observaba un anillo de lujo, completamente cubierto de brillantes, y lejos de aclarar el panorama, decidió sumar una frase con tono provocador: “Alguien me mandó un anillo”, escribió junto al emoji de la carita tapándose la boca, gesto que fue interpretado por muchos como una nueva indirecta cargada de picardía.

El posteo tomó aún más relevancia porque se dio apenas 24 horas después de su participación en SQP (América TV), donde le contó a Yanina Latorre que Mauro Icardi le había escrito por WhatsApp con la intención de mantener una conversación. Sin embargo, aseguró que optó por no responderle. “Que se esfuerce”, lanzó entre risas, dejando en claro que esperaba una mayor insistencia por parte del delantero.

Con ese antecedente fresco, la publicación del anillo volvió a alimentar las especulaciones. Para muchos usuarios no fue casualidad: el costoso regalo, asociado en otras ocasiones a obsequios del propio futbolista, reabrió el interrogante sobre su origen y desató una ola de comentarios en redes sociales, en medio del momento más delicado de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez.