El desesperado reclamo de Pincoya tras la visita de su hermana en el Congelados de Gran Hermano

Pero la chilena, todavía entre lágrimas, expresó el motivo de su angustia: "Paola, yo te dije que si venías tenías que decirme un montón de cosas".

Ante su desesperación, Zilli volvió a recordarle el mensaje que había recibido de su familia: "Dijo que está todo bien, que juegues, que te ríass, que te quedes tranquila. Que están orgullosos de vos. Que están felices, que Felipe está bien, que está grande".

Aun así, Pincoya confesó cuál era la preocupación que más la atormentaba: "Quería que me dijera que mamá está bien". Mientras intentaban calmarla, todos sus compañeros le aseguraban que ese mensaje también había estado presente durante la visita y le repetían que se quedara tranquila.

Cómo fue el accidente de Pincoya que derivó en una pelea feroz con Andrea del Boca en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar envuelta en tensión. En pleno mediodía, un accidente inesperado generó alarma entre los participantes: mientras se preparaba el almuerzo, una fuente de vidrio explotó en la cocina y puso en riesgo a varios jugadores. La chilena Pincoya estaba cocinando junto a Nigro caramelo cuando se escuchó el estruendo y el recipiente se hizo añicos. Ambas reaccionaron de inmediato para evitar que los fragmentos las alcanzaran.

El episodio derivó rápidamente en un cruce dentro de la casa. Andrea del Boca se mostró preocupada por los restos de vidrio esparcidos y advirtió: "Uno pasa, se lo clava en la zapatilla y tiene un problema. Mirá acá también hay vidrios". Aunque aclaró que no culpaba directamente a la chilena, remarcó: "No la estoy culpando, lo que estoy diciendo es quién estaba haciendo caramelo". Pincoya respondió sin demora: "Fue un accidente, yo no tengo culpa".

Más tarde, ya en el jardín y rodeada por otros compañeros, Pincoya volvió a dar su versión y se mostró molesta por cómo se estaba interpretando lo ocurrido. "Eso es como si yo le echara la culpa de que él le puso mucha potencia. Porque lo estábamos cocinando a uno o dos, después estaba en seis, yo lo bajé y explotó", explicó.

Y lejos de dar por cerrado el tema, dejó entrever que la actitud de Andrea podía perjudicarla frente al público: "¿Sabés para qué lo hace? Para que después quede mal afuera, que yo exploté la fuente y casi maté a todos en la casa. Eso es mentira, son accidentes", cerró frente a las cámaras.