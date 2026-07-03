Manu Ibero rompió en llanto al reencontrarse con su mamá en Gran Hermano: "¿Qué más puedo pedir?"

Antes de despedirse, le recordó que todos lo esperan afuera y le pidió que continúe jugando con la misma fortaleza con la que llegó hasta esta instancia: "Te extrañamos. Tus hermanos, tus abuelos, todos. Te vemos bien, fuerte. Fueron muchos meses, una eternidad. Queremos que sigas como vos lo sabés hacer".

Cómo fue el reencuentro de Pincoya con su hermana en Gran Hermano

La emoción volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) durante una nueva edición del Congelados. En esta oportunidad, quien sorprendió a Pincoya fue su hermana, Paola, que llegó desde Chile para reencontrarse con ella después de varios meses de aislamiento.

Desde el primer instante, el ingreso estuvo cargado de abrazos, lágrimas y palabras de aliento. Conmovida por volver a verla, Paola buscó transmitirle tranquilidad y recordarle el orgullo que toda la familia siente por su participación en el reality. "Lo que me costó llegar acá, pero lo logré", "Te amo", "Estamos contentos", "Sé tú misma, juega" y "Qué linda que estás", fueron algunas de las frases que le dedicó mientras la abrazaba.

Sin embargo, una vez que terminó la dinámica y los participantes recuperaron el movimiento, la emoción dio paso a la angustia. Pincoya corrió desesperadamente hacia una de las puertas de la casa y, completamente quebrada, comenzó a llorar desconsoladamente.

"Paola, por qué no me dijiste más cosas de Felipe. ¿Por qué no me trajiste una foto de mi hijo?", gritó entre lágrimas, dejando al descubierto la enorme necesidad que tenía de recibir noticias de su familia.

Al verla en ese estado, sus compañeros no dudaron en acercarse para contenerla. Yanina Zilli intentó llevarle calma y le recordó el mensaje que había recibido durante la visita. "Te dijo que todo está bien", le expresó con la intención de tranquilizarla.

Pero el dolor de la participante seguía intacto. Entre sollozos, explicó por qué el encuentro la había dejado con un sabor amargo: "Paola, yo te dije que si venías tenías que decirme un montón de cosas".

Frente a su desesperación, Yanina volvió a insistir en las palabras que su hermana le había transmitido durante el Congelados: "Dijo que está todo bien, que juegues, que te rías, que te quedes tranquila. Que están orgullosos de vos. Que están felices, que Felipe está bien, que está grande".