El alarmante mensaje de Juliana de Gran Hermano 2022 sobre su estado de salud

“Me pasé toda la noche con vómitos, 5 am no di más y llamamos a Eco, a las 9 de la mañana aparecieron. Decí que tengo enfermero de lujo”, contó.

Afortunadamente, el personal de enfermería llegó a las 9 de la mañana para asistirla. "Decí que tengo enfermero de lujo", agradeció con una carita y un corazón.

Juliana también aseguró que no estaba embarazada en el mismo tweet. La publicación alertó a sus fans, quienes comenzaron a especular sobre las posibles causas de su estado de salud.

Los seguidores de la exparticipante de Gran Hermano reaccionaron rápidamente al mensaje y le aconsejaron que siguiera una dieta e ingiriera mucho líquido para recuperarse.

Juliana de Gran Hermano 2022 confesó que su expulsión estuvo arreglada y explicó los motivos

En las muchas temporadas que Gran Hermano lleva en Argentina, la expulsión de Juliana Díaz el 26 de diciembre pasado en la edición 2022 fue la primera del formato en el país, por lo que sin duda fue muy comentada.

Pasados unos meses, este fin de semana la santafecina hizo un vivo de TikTok donde habló precisamente del tema, y sorprendió a todos con sus declaraciones al dar a entender que estuvo arreglada desde un primer momento con la producción del reality, al tiempo que explicó por qué aceptó hacerlo.

“Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada. La psicóloga me dijo que si tenía ganas de llorar, llore. Pero no”, confesó en una transmisión virtual dejando a todos los fanáticos de Gran Hermano 2022 boquiabiertos.

Pero eso no fue todo. Porque inmediatamente agregó que en realidad ella no quería volver al juego, pero que aceptó participar del repechaje para ver nuevamente a su novio, el cordobés Maxi Guidici: “Me da risa porque la gente se burla de la expulsión. ¡Mi amor! Si supieras... Hay cosas que acepté a cambio de otras importantes. Yo quería entrar a la casa para darle un beso y un abrazo a Maxi, que lo veía muy mal" .

"Yo sabía que afuera iba a hacer plata y creo que el programa nos abre una puerta grande. A mí me convenía estar afuera. Ahora puedo ventilar lo que quiera. Obviamente hay cosas que me guardo por respeto”, concluyó entonces Juliana para terminar de una vez buena vez con las consultas sobre el tema.