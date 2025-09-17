El hombre que chocó a Thiago Medina reconoció su máximo error y se supo por qué no se contactó con la familia

“Lo conocí cuando fui a comprar en la carnicería, que el dueño era amigo de él. Ahí nos conocimos, le pregunté lo que pasó y coincide con todos los relatos”, contestó Raúl.

En ese sentido, el testigo del accidente confesó en el ciclo A la Barbarossa (Telefe) que el conductor del auto “reconoce que hizo la maniobra (mal) y dice que puso todas las luces”, apuntó.

En tanto, Raúl explicó la razón por la que aún esa persona de nombre José Fernando no tuvo contacto con la familia de Thiago Medina pero que tiene intenciones de poder acercarse.

“Él no tuvo contacto nunca con la familia de Thiago pero me pidió un acercamiento porque estuve hablando con Daniela (Celis) y Camila (Deniz). Él me dijo si podía hacer un acercamiento si es posible, él tiene miedo de que lo rechacen o que tomen represaliar contra él”, contó Raúl.

“Él todavía está shockeado, está muy ansioso, muy nervioso y se siente culpable. Dice ‘todavía no puedo dormir desde que sucedió el hecho’”, fundamentó el testigo del grave accidente vial de Thiago Medina ocurrido el último viernes sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia.

A lo que Nancy Pazos observó que el conductor del auto tiene responsabilidad del accidente por su maniobra indhebida pese a no tener la intención de lo sucedido.

“Está claro de que es una buena persona y que su esposa lo acompañó a Thiago, pero hizo una maniobra prohibida. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano, que haya puesto las luces no es un atenuante”, indicó la periodista.

thiago medina auto del choque

Daniela Celis contó qué quiere conocer a Raúl, el testigo del accidente de Thiago Medina

Daniela Celis remarcó en charla con Intrusos (América Tv) que quiere ver al testigo Raúl, quien acompañó a Thiago Medina en medio de esa dramática situación del accidente vial, y con quien se contactó luego por mensaje para agradecer cómo se comportó con él.

"Fue una gran persona que le agarró la mano para que no se sienta solo, le quiero decir que cuenta conmigo. Me contestó el mensaje y dijo que era suficiente, pero voy a ir a visitarlo y agradecerle", destacó la ex Gran Hermano.

Y luego confesó que solo pudo verlo a Thiago unos pocos minutos en terapia intensiva: "Pude verlo el domingo tres minutos por primera y única vez. Le hablaba. Quería que él escuche mi voz y que sepa que las nenas estaban bien, que se tome su tiempo y se quede tranquilo y se tome su tiempo, tiene un corazón inmenso", confesó Pestañela muy angustiada en un móvil junto a su amigo Nacho Castañares desde el hospital donde sigue internado el joven de La Matanza.