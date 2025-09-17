El dato preocupante del último parte médico de Thiago Medina: "Presentó nuevos registros..."

Tras pasar otra noche en terapia intensiva desde el grave accidente en moto que tuvo el viernes pasado en Francisco Álvarez, Moreno, se dio a conocer este miércoles 17 de septiembre después de las 13hs un nuevo parte médico de Thiago Medina.
El último parte médico emitido por los médicos que atienden a Thiago Medina en el hospital de Moreno presenta un nuevo dato desfavorable.
"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", comienza diciendo el parte oficial.
Y además, se informó que Thiago volvió a tener fiebre, al igual que el martes: "Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica".
También se explicó que, debido a que el estado de salud de Medina está mejorando, desde el hospital evalúan realizar una cirugía para operar sus costillas rotas y órganos perforados: "De continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días", indicaron.
"Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires", agregaron.
Por último, aclararon que "de esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente".
La ex Gran Hermano, Daniela Celis, volvió a recurrir a las redes sociales para abrir su corazón y dar su mirada sobre la compleja situación que sufre su expareja y padre de sus gemelas tras el terrible incidente vial que protagonizó con su moto.
"Te rezo, te hablo, le imploro a Dios a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas" comenzó escribiendo Daniela.
Y añadió: "Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente y energía están con vos, en cada segundo del día".
Luego contó cómo vive el día a día de la internación de Thiago: "En cada parte médico se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna".
También, reveló de dónde saca las fuerzas necesarias para afrontar el difícil momento: "Tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos. Gracias a todos por estar con nosotras, no me siento sola".
Por último, Daniela anticipó que la recuperación de Thiago será larga: "Les agradecemos mucho todo el apoyo, se vienen días difíciles, pero siempre con fe".