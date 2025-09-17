El dato preocupante del último parte médico de Thiago Medina: "Presentó nuevos registros..."

"Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires", agregaron.

Por último, aclararon que "de esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente".

Thiago Medina

Qué dijo Daniela Celis sobre la delicada situación de Thiago Medina

La ex Gran Hermano, Daniela Celis, volvió a recurrir a las redes sociales para abrir su corazón y dar su mirada sobre la compleja situación que sufre su expareja y padre de sus gemelas tras el terrible incidente vial que protagonizó con su moto.

"Te rezo, te hablo, le imploro a Dios a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas" comenzó escribiendo Daniela.

Y añadió: "Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente y energía están con vos, en cada segundo del día".

Luego contó cómo vive el día a día de la internación de Thiago: "En cada parte médico se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna".

También, reveló de dónde saca las fuerzas necesarias para afrontar el difícil momento: "Tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos. Gracias a todos por estar con nosotras, no me siento sola".

Por último, Daniela anticipó que la recuperación de Thiago será larga: "Les agradecemos mucho todo el apoyo, se vienen días difíciles, pero siempre con fe".