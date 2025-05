El angustiante testimonio de la esposa de Diego Moranzoni: "Mi marido se quedó sin trabajo y ahora..."

Rosana remarcó que la transferencia está documentada y que no hubo intención de quedarse con el dinero: “Está la transferencia hecha, obviamente no se va a quedar con 250 mil pesos de su amiga que él la está ayudando. Le alargó la vida, le consiguió una medicación que sale muchísimo dinero de por vida gracias a un contacto de Diego, si no no se la hubiera dado”.

Luego, expresó su indignación por las declaraciones de Griselda, quien afirmó no tener un gran vínculo con Moranzoni: “Si vieran el chat de Diego se darían cuenta que ella siempre le está pidiendo ayuda. Me parece muy injusto lo que está haciendo ella diciendo que no lo conoce, cuando si ustedes van a su Instagram el primer posteo es una foto con él”.

"Esto es una cama. No sabemos por qué. Atrás hay una familia, tengo un hijo de 9 años que se enteró de esto por TikTok. Entiendo el juego, sé que esto es así, pero Diego es la persona más solidaria del mundo. No tienen ni idea de la cantidad de gente que ayuda, la cantidad de plata que saca de su bolsillo", añadió en defensa de su pareja.

Rosana también relató que Diego intentó devolver el dinero, pero Griselda se negó: “Él la llamó para devolverlo y ella le dijo que de ninguna manera en una llamada telefónica. Se la iba a devolver al otro día, ella no quiso. La ayudamos muchísimo más, le salvamos la vida a esta mujer. Si no conseguía la medicación, no iba a tener la vida que va a tener ahora”.

De esta forma, desde el lado más personal, aseguró que lo más importante es "cuidar" a su hijo, que es asmático y se entera cosas de su papá a través de las redes. "Esto es una familia trabajadora, no hay nada para esconder”, manifestó.

Sobre la relación de su marido con Crónica TV, comentó: “La relación es como en todos lados, sus cosas buenas y sus cosas malas. Está claro que hay algo político atrás y lamentablemente no sé por qué esta mujer hizo esto, no sé qué le ofrecieron, pero algo atrás hay. Para llegar a esto la usaron a ella”.

“Yo la quería llamar, quería entender por qué nos hizo este daño, pero no me dejaron”, expresó sobre lo que le diría a Griselda. De esta manera, concluyó con un mensaje directo: “Lamentablemente, Griselda, te miro a los ojos y te digo: cómo podes estar haciéndole esto a una familia que tanto amabas, que le mandabas regalos a mi hijo, con todo lo que te ayudó Diego. Tu mamá antes de morir pidió que Diego le mandara mensaje porque quería escuchar sus palabras, y sos capaz de decir que no eras amiga".

"No tengo nada más que decir, mi marido se quedó sin trabajo, ahora estamos viendo cómo pagar el alquiler. Nosotros no somos millonarios, somos gente trabajadora, ni siquiera somos propietarios, tenemos un auto de mier..., así que no nos quedamos con plata de nadie. No voy a decir más nada. Saquen las conclusiones que quieran", cerró.

Diego Moranzoni fue echado de Crónica TV por quedarse con dinero de una colecta solidaria

El periodista Diego Moranzoni habló este domingo con Infama (América TV) de su desvinculación de Crónica TV y se refirió a los rumores de estafa. "Es todo mentira", aseguró.

Moranzoni contó en el ciclo conducido por Marcela Tauro que Griselda era una amiga "muy querida de muchísimos años" y afirmó que no la "estafó".

Según explicó, la nieta de su amiga, Adela, se enfermó y ella le pidió de hacer una colecta solidaria. “Le conseguí los números, peleé con la gente del hospital”, remarcó.

"Un día antes yo cobro un PNT que le había vendido a un colega mío, que no tiene nada que ver con el tema, y se lo transfiero a cualquier cuenta, por un punto me equivoco. Esta es la verdad y en mi conversación con Griselda está", relató.

"Yo le digo a Gri 'ya que mañana hacemos eso, y como es fin de semana, y ya no me queda guita en la cuenta, ¿no me prestás 250 mil pesos?'. Creo que se había juntado un millón de pesos", siguió.

Luego, Tauro le consultó: "¿Qué pasa después?". "Nada, ella aparece en el canal diciendo que yo le robé. Una amiga mía de toda la vida. Hice trescientos solidarios", le respondió.

"Es todo una gran mentira. No sé por qué ella hizo esto", sostuvo el comunicador, quien también afirmó que renunció. “Tengo la carta de renuncia. No me echaron", repitió.