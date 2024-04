El anuncio más inesperado de Luciano Pereyra y Abel Pintos: "Muchos años de..."

"Señoras y señores, hoy es un día muy especial para mi y para el señor...", comenzó Luciano Pereyra el importante anuncio que los une musicalmente.

Embed

Y luego Abel Pintos explicó: "Nos juntamos después de muchos años de amistad, de recorrer juntos caminos y todo, hemos creado una canción juntos".

"Ya prontito se las vamos a compartir y hoy rodamos el video, así que envíennos mensajes llenos de amor y alegría para que todo salga bien”, finalizó el intérprete de El adivino y Sin principio ni final, entre otros éxitos.

Ambos tienen una gran amistad del medio y ahora se unen para ponerle voz a una canción. Por el momento no se conocen más precisiones de la canción que une las voces de Luciano y Abel pero seguramente será un gran éxito con millones de reproducciones.

luciano pereyra abel pintos.jpg

La hermosa noticia que compartieron Abel Pintos y su esposa

En un posteo en las redes, el cantante Abel Pintos anunció que se será papá por tercera vez, fruto de su relación con Mora Calabrese, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2021.

"Cuando estemos esperando nuestro tercero hijo no diremos nada, pero habrá señales", escribió el reconocido artista en una publicación en su feed de Instagram, donde se puede a su mujer de perfil, mostrando la incipiente pancita.

En el mismo posteo, Abel Pintos colgó otra imagen, en la cual está abrazando a Mora, ambos sonriendo frente a cámara. En cuestión de minutos, el posteo recibió más de 158 mil likes y cientos de mensajes.

En octubre del 2020, el artista y Mora Calabrese, fueron padres de Agustín. La pareja del cantante ya era mamá de Guillermina, a quien él considera como una hija del corazón.

Ese año, en una entrevista con La peña de Morfi, el reconocido músico reveló que, antes de conocer a Mora, no se sentía del todo preparado para traer un hijo al mundo: "El deseo de ser papá me llegó estando en pareja. Nunca antes me había sentido listo. Cuando conocí a Mora me sentí preparado".

Tras la llegada de Agustín, Abel expresó sus ganas de armar una gran familia junto a su pareja. "Tengo ganas de volver a ser papá tantas veces como Dios lo quiera y Mora así lo disponga”, remarcó.