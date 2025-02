El aterrador hallazgo del dueño del automóvil que Morena Rial devolvió destruido

El dueño del comercio contó que Morena dos años atrás no cumplió con lo pactado, le retuvo el auto por varias semanas sin contestarle el teléfono y devolvió el auto destruido y con un macabro detalle en el baúl.

“More nos pide un auto, nosotros no prestábamos autos pero en ese momento estábamos arrancando y capaz que la publicidad nos servía. El convenio era por tres días por eso digo que es una estafa porque pasaron tres semanas, fue tremendo", comenzó el empresario.

“Cuando ella vino acá fue macanuda, grabamos un video y todo bárbaro", continuó. Y justo se dio la internación de Jorge Rial en Colombia, a lo que Morena le explicó: "No te lo puedo devolver porque tengo que viajar. Me dijo: ‘lo tengo guardado'”. Pasó una semana y después lo raro es que desapareció, nos borró de todos lados, no nos respondía ni por Instagram ni por WhatsApp y el auto no aparecía”.

Ante el auto que no era entregado por ella, el hombre contó que hasta habló con Jorge Rial para que interceda: "Hablamos con el abogado de ella, Cipolla, y pasaban los días y nada. Empezamos a averiguar contactos y hablamos con Ventura y Rial, que me dijo: 'mi hija es grande y se hace cargo de sus acciones. Yo voy a tratar de hablar con ella pero no me hago cargo'".

Y siguió: "Llamamos a Burlando y al toque me dio la solución y consigue el lugar donde estaba el auto. Va mi tío y sale la hermana de Morena, Rocío, con una factura y nos dijo: ‘yo le hice todo esto a la camioneta, si no me pagás no te la dejo sacar’”.

Sobre el final, detalló el mal estado en que encontró el auto, con faltantes de cosas y el terrible hallazgo en su interior: “A la camioneta le faltaban piezas de adentro, una mugre, tenía plumas de gallina en el baúl, un desastre, quilombazo. La pasamos mal en su momento".

"Se quedó con documentación de la camioneta que no devolvió nunca y no me respondió más. Tuvimos que repararla porque el auto vino chocado, le faltaba un contorno de plástico y le robó una cosa del baúl, se la habíamos dado nueva. Y pagamos también multas que tenía cuando se lo dimos", cerró Lucho en charla con LAM.

morena rial dueño agencia autos lam 2.jpg

Morena Rial, por primera vez ante las cámaras tras recuperar su libertad: "Estamos esperando..."

A pocos días de que recibir la excarcelación extraordinaria, Morena Rial dio su primera nota ante las cámaras de DDM, América, y habló acerca de su presente, con un investigación abierta por un robo en Villa Adelina.

“La encontramos en la puerta de su casa, donde vive con Rocío, y la notamos muy tranquila y muy bien. Venía con su hijo, una amiga, y brindó algunas declaraciones muy importantes”, anticipó el cronista antes de mostrar la nota.

Luego, salió al aire de palabra de Morena, en su primera salida a la calle. “Fui a hacer unas compras, no estoy paseando porque sino después hablan…Me fui al supermercado”, comenzó diciendo.

"Estoy bien, estoy con mi hijo, no puedo dar muchas declaraciones, pero bueno, lo poco que puedo decir es que estoy bien. Estamos esperando que se puedan solucionar un poco las cosas, es todo muy reciente", aseguró.

En cuanto a Alan Cañate, señaló: "No tiene nada que ver, y yo lo dije en todo momento. Yo creo que por prestarme el auto y darme una mano, perdió él también. No se lo deseo a nadie. Le pedí muchas disculpas a él porque obviamente lo alejé de su hijo. Un re compromiso, pero bueno, nada. En sí, está todo bien con él, me perdonó y es lo que importa”.

Por ultimo, habló acerca de su familia y contó cómo estaba el vínculo con su hermana y la relación con Matías Ogas, padre de su segundo hijo Amadeo.

“Con mi hermana, todo bien. Y con Matías también está todo bien, es el papá de mi hijo y lo ve por videollamada. Esta es la primera vez que salgo después de todo lo que pasó”, reconoció.