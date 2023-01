El audio que Keita Baldé le envió a Wanda para seducirla: "Tienes un..."

En esa grabación, Keita parece querer seducir a la mujer de su ex compañero: "Yo he sufrido este periodo sin poder saber cómo estabas, cómo te iba, qué te pasaba, y saber de ti un poco. Es tenido una preocupación de cómo podrías estar y como está yendo las cosas".

"Si veo gente que habla mal de ti o alguien inventa, odio eso. No me gusta porque no es verdad. No todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la persona fantástica que era y el corazón bueno que tienes, pero bueno no se le puede agradar a todo el mundo", le dice en el audio.

Y, en el último tramo de la grabación, destaca cómo es Wanda. "Eres una mujer maravillosa, de verdad, tienes un corazón increíble", finaliza el mensaje del senegalés a la diosa argentina.

Apareció una foto comprometedora de Wanda Nara con Keita Baldé en Dubai

El Wandagate vuelve a tomar protagonismo. Este viernes en Intrusos (América TV), el periodista Jordi Martin dio más detalles del amorío entre Wanda Nara y Keita Baldé.

El español afirmó que la botinera está en pareja con el jugador senegalés. "Están de novios", aseguró en el ciclo de Flor de la V.

Pero eso no fue todo. Jordi indicó que vio pruebas concretas del romance entre Wanda y Keita. "Mauro Icardi descubre viendo las cámaras de seguridad. Se contacta con Simona Guatieri (la mujer de Keita) y ella no quiere ver la realidad", explicó el periodista.

"Cuando mauro dice que Simona es 'una cornuda consiente' es porque ella más pruebas no puedo tener. Simona ha recibido las fotos de Wanda y Keita Dubai. Y yo he visto una foto de Wanda Nara con Keita en la habitación de un hotel", reveló Jordi.

Por otro lado, el español precisó que conversó con Wanda sobre este culebrón. "Hable una hora con Wanda. Ella me comenta que Keita le dijo que ya no está con Simona, que ya han terminado", sostuvo.

Al finalizar, Jordi manifestó que entiende perfectamente la situación de la botinera argentina. "Wanda dice: 'yo no estoy con Mauro, este señor no está con su mujer, yo me voy a Dubai'", concluyó.