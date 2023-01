Wanda Nara reveló el motivo por el cual viajó a Dubai en medio de los rumores de romance con Keita Baldé

Hace apenas unos días Wanda Nara le hizo saber al mundo a través de sus redes sociales que había viajado a Dubai y estalló un escándalo digno de ella. Casi inmediatamente surgió una fuerte versión de romance con Keita Baldé, un futbolista ex compañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán, con quien no termina de definir si se separa definitivamente o no.