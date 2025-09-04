El blooper hot de un panelista en pleno vivo en Luzu TV que se hizo viral

Embed

Nico Occhiato tuvo su revancha en La Voz Argentina (Telefe) tras el blooper que lo había hecho viral.

Luego de pronunciar mal el título de la icónica canción Amazing, de la banda Aerosmith, el conductor decidió tomarse con humor aquel momento y redobló la apuesta en el reality musical.

Lejos de incomodarse, sorprendió al público con un divertido sketch junto a los coaches, en el que recrearon una clase de inglés. La escena comenzó con Juliana Gattas en el rol de profesora, mientras Ale Sergi, Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y el propio Occhiato se pusieron en la piel de alumnos.

Gattas le propuso al conductor leer una frase en inglés ("You probably couldn't see for the lights but you were staring straight at me"), y al pronunciarla todos estallaron de risa al recordar su fallido. Acto seguido, lo desafió con la palabra que lo había hecho viral: “Amazing”. Entre risas, Occhiato aceptó el reto y esta vez la pronunció con más cuidado, aunque sin perder el tono cómico.

El mensaje romántico de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña: "El resto de mi vida"

Nico Occhiato decidió volcarse a las redes sociales con un profundo mensaje dedicado a su novia Flor Jazmín Peña, quien cumplió 31 años el 24 de agosto.

Ambos están en pareja desde principios de 2024, luego de que meses antes la influencer anunciara en buenos términos su separación de Agustín Franzoni.

El conductor de La Voz Argentina (Telefe) compartió un emotivo posteo en Instagram donde le habló a corazón abierto a Flor y resaltó lo importante que es en su vida.

"Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generarle momentos hermosos a cada persona que tiene cerca", comenzó su mensaje Nico Occhiato.

"Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia", expresó con emoción.

Y agregó: "Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial, algo que solo ella tiene el poder de hacer. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo".

"Feliz cumple mi amor, te mereces ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre", concluyó el conductor en su publicación.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña oficializaron su romance a comienzos de 2024, tras meses de rumores. Se habían conocido años atrás en el Bailando, donde fueron compañeros de baile, y su vínculo se afianzó con el tiempo al compartir proyectos en Luzu TV.

Hace poco, Occhiato habló sobre la posibilidad de formar una familia en el futuro con su actual pareja: “Cuando uno está tan enamorado y tan bien, a nuestra edad es imposible no pensarlo ni imaginarlo, pero la realidad es que hoy no podríamos”, confesó el conductor en diálogo con Sebastián Wainraich, maravillado con la relación que comparten, en la que combinan trabajo y muchos viajes juntos.