El comentario picante de Silvina Escudero al opinar sobre el compromiso de Matías Alé y su joven novia

“Sacaron de contexto palabras que dije, yo fui cero picante. Para mí no importa la diferencia de edad, lo importante es ser feliz”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Silvina advirtió que, después de años contando todo en los medios, aprendió a resguardar ciertos momentos personales. “Lo único que hice como apreciación es que, en lo personal, aprendí mucho y hoy no expongo de esa manera tanta intimidad. A mí me fue mal haciéndolo...pero esa fue mi experiencia, cada uno que haga lo que quiera”.

En el cierre de la entrevista, a la morocha le preguntaron si cree que Matías está reviviendo lo que fue su historia de amor con Graciela Alfano, que estuvo marcada por la diferencia de edad, y fue tajante. "Él lo dijo. ‘Estoy dándole a ella lo que Graciela me dio a mí’ y bueno, besote, cada pareja en su vida, todo bien”, sentenció.

Matías Alé le propuso casamiento a su novia tras ganar un Martín Fierro Federal: el romántico video

Luego de ganar en los Premios Martín Fierro Federal en la terna Labor Animación Masculina por el programa Showbeach que condujo en la televisión de Villa Carlos Paz, Matías Alé le propuso matrimonio a su novia Martina Vignolo en medio de su discurso sobre el escenario.

“Es un sueño cumplido. Hace 25 años que te sueño Martín Fierro, hace 27 años se me fue mi papá, hoy lo tengo en este reloj, color azul y oro”, comenzó diciendo el actor.

“Este programa ya estaba hace 15 años y se les ocurrió sumarme a mí, no sé para qué, porque yo siempre iba de invitado. Esperé 25 años para esto. Gracias mamá, te amo. Voy a decir dos cosas y son las últimas. Una, yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño”, continuó.

También expresó: “Nunca pensé que iba a estar arriba del escenario. A la gente que se cayó en algún momento, más allá de si el premio es un Martín Fierro, sepan que se pueden levantar y llevarse un galardón como este”.

Acto seguido, miró a su pareja y le dijo: “Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querias casar conmigo”.

Ahí, Martina subió al escenario y Alé le dijo: “Mi amor. Tengo amor, tengo trabajo, salud, tengo a mi mamá y a mi papá”. “No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él la tiene en su casa”, dijo mientras le daba una alpargata de bebé.

“Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”, le preguntó. “Sí, obvio”, respondió la novia e inmediatamente se abrazaron.