El conmovedor mensaje de José María Muscari al cumplir uno de los sueños de su hijo Lucio

"De chico mi papá y mi mamá juntaban plata todo el año para traerme a mar del a vacacionar una semana. Hoy mi hijo conoce mardel gracias a que el trabajo me trae. Después habrá tiempo para conocer playas más sofisticadas. Hoy lo traje a conocer La Bristol, la del pueblo, la de todos , la que me traía Cuky de chico cuando la guita no nos alcanzaba ni en pedo para pagar una carpa y ahí éramos felices", expresó en el mismo posteo.

En eso, resaltó lo agradecido que se siente por su trabajo y dejó en claro el mensaje que quiere trasmitir como padre. "Hoy estreno Perdida Mente y una de las primeras cosas que me gusta transferirle a mi hijo es que el trabajo cumple sueños, cumple metas. Mardel me habita desde niño y ojalá desde ahora lo habite a Lucio", cerró e invitó a todos a ver su obra.

Muscari y Lucio en la playa

La tierna foto de José María Muscari en la primera Navidad junto a su hijo, Lucio

El fin de semana, José María Muscari vivió algo único y maravilloso. El director celebró la llegada de la Navidad. No fue una fiesta más, sino una muy espacial. ¿El motivo? Estuvo junto a su hijo, Lucio.

En su cuenta de Instagram, el referente del teatro compartió una foto, donde está sentado y abrazado con el adolescente, que desde hace un tiempo dejó su Corrientes natal para comenzar un nuevo camino.

"Primera Navidad juntos con mi hijo Lucio. Repleta de alegría ,de comidas, de música ,de regalos ,de familia, de amigos : de amor", resumió Muscari en la descripción del posteo.

En una entrevista con Socios del espectáculo, el director teatral destacó que está atravesando por días de enorme felicidad. “Lo estoy viviendo con mucha alegría, con muchas emociones movilizadas", resaltó.

Muscari recordó que conoció la historia de Lucio por medio de las redes: "Vi el video de Lucio en una red social. Me conmocionó mucho y sentí algo medio inexplicable, sentí que es mi hijo".

“Me anoté en la convocatoria pública y cuando me seleccionaron, comencé todos los trámites que implica una adopción con la ilusión de que ojalá funcionara y funcionó y acá estamos”, agregó.

Por último, el director mencionó cómo son los días junto al joven. "Con muchas actividades, desde hacer las cuatro comidas por día, a ir a entrenar porque a él le gusta el tema del gimnasio y todo lo que implica la vida familiar… Conociendo a mi mamá, que es su abuela, que nos hace comidas para todos los días", concluyó.