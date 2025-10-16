A24.com

El gesto de Jorge Rial con Morena, mientras disfruta en Europa con su pareja y ella continúa presa

Se conoció qué hizo Jorge Rial desde sus vacaciones en Europa para intentar tener un acercamiento con su hija, Morena, que sigue detenida.

16 oct 2025, 15:20
Mientras Morena Rial continúa gestionando ante la Justicia el beneficio de cumplir la prisión preventiva por el juicio por robo agravado en su domicilio, su padre, Jorge Rial, protagonizó un gesto de colaboración que trascendió incluso durante su luna de miel por Europa con María del Mar Ramón. Según confirmó el abogado de la joven, Martín Leiro, el conductor mantiene un vínculo activo con su hija a pesar de las tensiones familiares y judiciales que atraviesan.

“Jorge está colaborando con Evelyn”, afirmó el letrado, en referencia a la amiga que pondrá su hogar a disposición para que Morena cumpla la prisión domiciliaria. La asistencia no se limita únicamente al préstamo del domicilio: “Es más, la está ayudando con el alquiler, le mandó muebles. Está pagando a los albañiles que están haciendo una refacción en el baño”, detalló Leiro en Mujeres Argentinas, subrayando que, a pesar de los reclamos públicos de hartazgo, angustia y decepción que Jorge había manifestado, sigue acompañando a su hija de manera concreta.

El abogado precisó que este apoyo busca garantizar que la madre de Francesco y Amadeo pueda transitar su proceso judicial en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades. La intervención de Jorge, según Leiro, refleja la voluntad del periodista de sostener a Morena en un momento de alta complejidad legal y emocional.

Por su parte, Evelyn, la amiga que recibirá a Morena en su domicilio, compartió sus sensaciones tras la visita que realizó el pasado domingo al penal. La joven destacó que “me dijo que empezó terapia, que es un paso importante, y que la va a seguir”, revelando un compromiso por parte de Morena con su recuperación y reencauzamiento personal. Estas declaraciones sugieren que la protagonista del conflicto judicial no solo busca cumplir con la normativa legal, sino también trabajar en su crecimiento y estabilidad emocional.

De esta manera, el gesto de Jorge Rial se presenta como un equilibrio entre la distancia que impone la situación familiar y judicial, y la protección que un padre desea brindar a su hija en medio de circunstancias complejas. La combinación de apoyo económico, logístico y emocional refleja un entramado de cuidados que incluye tanto a su familia como a aliados cercanos, en un momento clave de su proceso judicial.

¿Morena Rial mantiene contacto con su hermana Rocío y con su papá, Jorge?

A quince días de su detención en la Unidad 51 de Magdalena, la situación judicial de Morena Rial vive horas decisivas. Desde el inicio, su abogado, Alejandro Cipolla, trabaja para que el juez le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, un pedido que podría resolverse en los próximos días y que genera expectativas favorables para su defendida.

Este martes, Cipolla habló en el programa Empezar el día (Ciudad Magazine) y dio detalles sobre el avance del proceso. Explicó que se está realizando el estudio ambiental correspondiente y que, si el resultado es positivo, Morena sería trasladada esta semana a un domicilio en el barrio de San Justo, con tobillera electrónica.

En ese marco, el abogado también se refirió al vínculo actual de Morena con su padre, Jorge Rial, y con su hermana Rocío. Una relación que, en los últimos meses, parecía haberse recompuesto, pero que volvió a tensarse tras la revocación de la excarcelación. A esto se sumó que, en medio del escándalo, el conductor decidió irse de viaje, algo que muchos interpretaron como una reacción de enojo o distanciamiento. Sin embargo, Cipolla aclaró la situación con firmeza: “Ocupar se ocupa. Me escribe cada dos o tres días para saber las novedades, no se borró. Entiendo que para él debe ser un golpe duro desde lo emocional, lo mediático y para su carrera pero así y todo, no deja de ser el padre”, señaló.

Para respaldar su postura, el abogado agregó: “Yo puedo comprobar que hay interés por el simple hecho de que me escribe a mí y nosotros no tenemos una buena relación”. También habló del vínculo de Morena con su hermana menor y, aunque afirmó que la relación entre ambas es buena, admitió que desde que la joven está detenida no ha habido contacto directo entre ellas. “Morena me pregunta por ellos o me pide que le pregunte alguna cosa a su papá, pero la realidad es que cuando nosotros hablamos, yo trato de sacarla un poco del tema de la cárcel y hablar de trivialidades”, comentó Cipolla.

De esta manera, el abogado no solo confirmó el acompañamiento de la familia durante el proceso, sino que también dejó entrever la complejidad emocional que atraviesa el círculo íntimo de la joven en este momento judicial clave.

image

     

 

