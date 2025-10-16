El gesto de Jorge Rial con Morena, mientras disfruta en Europa con su pareja y ella continúa presa

De esta manera, el gesto de Jorge Rial se presenta como un equilibrio entre la distancia que impone la situación familiar y judicial, y la protección que un padre desea brindar a su hija en medio de circunstancias complejas. La combinación de apoyo económico, logístico y emocional refleja un entramado de cuidados que incluye tanto a su familia como a aliados cercanos, en un momento clave de su proceso judicial.

¿Morena Rial mantiene contacto con su hermana Rocío y con su papá, Jorge?

A quince días de su detención en la Unidad 51 de Magdalena, la situación judicial de Morena Rial vive horas decisivas. Desde el inicio, su abogado, Alejandro Cipolla, trabaja para que el juez le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, un pedido que podría resolverse en los próximos días y que genera expectativas favorables para su defendida.

Este martes, Cipolla habló en el programa Empezar el día (Ciudad Magazine) y dio detalles sobre el avance del proceso. Explicó que se está realizando el estudio ambiental correspondiente y que, si el resultado es positivo, Morena sería trasladada esta semana a un domicilio en el barrio de San Justo, con tobillera electrónica.

En ese marco, el abogado también se refirió al vínculo actual de Morena con su padre, Jorge Rial, y con su hermana Rocío. Una relación que, en los últimos meses, parecía haberse recompuesto, pero que volvió a tensarse tras la revocación de la excarcelación. A esto se sumó que, en medio del escándalo, el conductor decidió irse de viaje, algo que muchos interpretaron como una reacción de enojo o distanciamiento. Sin embargo, Cipolla aclaró la situación con firmeza: “Ocupar se ocupa. Me escribe cada dos o tres días para saber las novedades, no se borró. Entiendo que para él debe ser un golpe duro desde lo emocional, lo mediático y para su carrera pero así y todo, no deja de ser el padre”, señaló.

Para respaldar su postura, el abogado agregó: “Yo puedo comprobar que hay interés por el simple hecho de que me escribe a mí y nosotros no tenemos una buena relación”. También habló del vínculo de Morena con su hermana menor y, aunque afirmó que la relación entre ambas es buena, admitió que desde que la joven está detenida no ha habido contacto directo entre ellas. “Morena me pregunta por ellos o me pide que le pregunte alguna cosa a su papá, pero la realidad es que cuando nosotros hablamos, yo trato de sacarla un poco del tema de la cárcel y hablar de trivialidades”, comentó Cipolla.

De esta manera, el abogado no solo confirmó el acompañamiento de la familia durante el proceso, sino que también dejó entrever la complejidad emocional que atraviesa el círculo íntimo de la joven en este momento judicial clave.