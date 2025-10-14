Las fotos de la luna de miel de Jorge Rial y su novia María del Mar por los 3 años de amor

Luego desde sus historias de Instagram el conductor compartió una imagen de la bandeja de vegetales que consumió como parte de su dieta y también se mostró relajado comenzando el día en un lugar a puro césped y un lago.

"Recargando energía para lo que se viene. Siempre hay tiempo para un toscano", indicó Jorge Rial en un momento de total relax fumando un habano frente a un río y donde se mostró también andando en bicicleta en un campo disfrutando del sol radiante.

Las imágenes del romántico viaje de Jorge Rial y María del Mar Ramón a Italia por sus tres años de amor.

Cómo nació la historia de amor de Jorge Rial y María del Mar Ramón

El noviazgo entre Jorge Rial y María del Mar Ramón comenzó hace un poco más de tres años, en 2022, y la relación se inició tras un mensaje de María del Mar al periodista que decía: "¿Ni para un café?", a raíz de una nota en la que él había dicho que no estaba ni para un café.

A partir de ese contacto, coordinaron un encuentro para tomar un café y desde entonces no se separaron más. Pese a la diferencia de edad entre los dos (de 31 años) Rial destaca que María del Mar es muy madura, escritora y antropóloga, independiente y con una vida fuera del medio en que él se mueve.

María del Mar Ramón es una escritora colombiana de 32 años que también es militante feminista y vive en Buenos Aires desde 2012. Ha publicado varios libros y está involucrada en proyectos feministas y colectivos de mujeres.

Durante la dramática internación de Jorge Rial en Bogotá en 2023, cuando sufrió un infarto que puso en riesgo su vida, María del Mar estuvo a su lado en todo momento.

Fue ella quien lo acompañó en el hospital, lo trasladó a la clínica, y quien se encargó de comunicar a las hijas de Rial, Morena y Rocío, para que viajaran de urgencia.

Jorge Rial la definió como "la persona que me acompañó a morir" y "muy importante" en ese momento, reconociendo también el apoyo de sus hijas y el médico personal. Este episodio reforzó aún más su vínculo y fue clave para visibilizar su relación.

El periodista y la escritora están juntos desde hace un poco más de tres años, su noviazgo surgió de manera natural y sencilla, y María del Mar fue un gran apoyo para Jorge Rial durante su grave internación en Colombia.