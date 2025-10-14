A24.com

ENAMORADOS

Las fotos de la luna de miel de Jorge Rial y su novia María del Mar por los 3 años de amor

El conductor Jorge Rial y su novia María del Mar Ramón viajaron al exterior al cumplir tres años juntos. Qué destino soñado eligieron.

14 oct 2025, 10:55
En medio de la expectativa para que Morena Rial consiga a través de sus abogados el beneficio de la prisión domiciliaria y deje el penal de Magdalena donde está detenida desde hace dos semanas, Jorge Rial viajó con su novia María del Mar Ramón a un romántico destino en el exterior por sus tres años de noviazgo.

Desde la cuenta de X del programa Sálvese Quien Pueda, que conduce Yanina Latorre por América Tv, se reflejaron las imágenes del periodista y su novia escritora paseando por las calles de Florencia, Italia.

El conductor se tomó unos días de descanso en lo laboral junto a su pareja y para despejarse de la difícil situación legal que enfrenta su hija Morena.

Jorge Rial y su novia disfrutaron de un paseo al aire libre en un día de sol como dos turistas más disfrutando de la maravillosa arquitectura del lugar.

Luego desde sus historias de Instagram el conductor compartió una imagen de la bandeja de vegetales que consumió como parte de su dieta y también se mostró relajado comenzando el día en un lugar a puro césped y un lago.

"Recargando energía para lo que se viene. Siempre hay tiempo para un toscano", indicó Jorge Rial en un momento de total relax fumando un habano frente a un río y donde se mostró también andando en bicicleta en un campo disfrutando del sol radiante.

Las imágenes del romántico viaje de Jorge Rial y María del Mar Ramón a Italia por sus tres años de amor.

Cómo nació la historia de amor de Jorge Rial y María del Mar Ramón

El noviazgo entre Jorge Rial y María del Mar Ramón comenzó hace un poco más de tres años, en 2022, y la relación se inició tras un mensaje de María del Mar al periodista que decía: "¿Ni para un café?", a raíz de una nota en la que él había dicho que no estaba ni para un café.

A partir de ese contacto, coordinaron un encuentro para tomar un café y desde entonces no se separaron más. Pese a la diferencia de edad entre los dos (de 31 años) Rial destaca que María del Mar es muy madura, escritora y antropóloga, independiente y con una vida fuera del medio en que él se mueve.

María del Mar Ramón es una escritora colombiana de 32 años que también es militante feminista y vive en Buenos Aires desde 2012. Ha publicado varios libros y está involucrada en proyectos feministas y colectivos de mujeres.

Durante la dramática internación de Jorge Rial en Bogotá en 2023, cuando sufrió un infarto que puso en riesgo su vida, María del Mar estuvo a su lado en todo momento.

Fue ella quien lo acompañó en el hospital, lo trasladó a la clínica, y quien se encargó de comunicar a las hijas de Rial, Morena y Rocío, para que viajaran de urgencia.

Jorge Rial la definió como "la persona que me acompañó a morir" y "muy importante" en ese momento, reconociendo también el apoyo de sus hijas y el médico personal. Este episodio reforzó aún más su vínculo y fue clave para visibilizar su relación.

El periodista y la escritora están juntos desde hace un poco más de tres años, su noviazgo surgió de manera natural y sencilla, y María del Mar fue un gran apoyo para Jorge Rial durante su grave internación en Colombia.

jorge rial maria del mar ramon

     

 

