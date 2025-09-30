La foto que confirma que Wanda Nara fue con Martín Migueles a los Martín Fierro y lo escondió

"Lo mejor que puede hacer Wanda es esconder a Migueles... Así que la banco mil en esto", indicó Pochi al mostrar la foto en cuestión.

Cabe recordar que durante la alfombra roja y la transmisión de la gala por Telefe, la conductora se mostró relajada y disfrutando del evento en la mesa designada sin Migueles cerca.

En la imagen que se difundió en una historia donde se ve, casi por accidente, a Migueles asomando detrás de cámara mientras Wanda compartía contenido para su cuenta.

A lo que una seguidora virtual le marcó a Pochi al respecto: “Despacio reproducí y te sale el pibe de perfil… no sé por qué lo esconde tanto, subió como mil fotos y en ninguna él, pero en los comentarios sí: amor, amor, amor”.

RS Fotos

Wanda Nara llevo a Martin Migueles a los Martín Fierro la foto

Cómo nació el vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles y dónde fueron vistos

Los rumores de romance entre Wanda Nara y Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo, nacieron a partir de un video viralizado donde se los veía juntos en un boliche, con el empresario sujetando a la conductora de la cintura.

A esto se sumó una serie de indicios como una pulsera de oro con un corazón rojo en las redes sociales de Wanda, que se presume fue un regalo de Migueles.

Aunque Wanda Nara desmintió la relación afirmando que él es su entrenador personal, las especulaciones aumentaron por la cercanía visible y eventos en común.

Martín Migueles es un empresario, que fue socio de Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, quien está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I.

La relación comenzó a mencionarse públicamente hace unos meses, aparentemente hace tres meses, y fue alimentada por videos y fotos juntos, además de regalos evidentes y aparición conjunta en eventos, como un partido de la selección argentina, aunque Wanda ha evitado confirmarlo oficialmente y lo presentó como algo cercano pero no un romance confirmado.

"Lo toman como el chongo de Wanda, ella está soltera", apuntó Paula Varela en el programa Intrusos sobre el vínculo que tendría Wanda con Martín, el ex socio de Piccirillo, mientras los dos fueron vistos mirando juntos un partido de la Selección Argentina desde el estadio de River Plate.