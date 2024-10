El dato más doloroso sobre la separación de Guillermo Francella y Marynés Breña

Según la panelista de Socios del espectáculo, la ruptura no se dio de un día para otro, sino que fue producto de una crisis profunda que ambos venían atravesando y que, lamentablemente, no lograron superar.

A pesar de esta difícil decisión, Francella y Breña habrían decidido mantener una buena relación por respeto a los años compartidos y a su familia.

Luego, según indicó Damián Rojo en A la tarde al respecto de la situación, dijo: “Le escribí a alguien que es muy amiga de Guillermo Francella, que lo acompañó durante toda la carrera. Cuando le pregunté sobre la separación me mintió o se sorprendió, porque me dijo que no lo podía creer, que ya le iba a escribir a Guillermo para preguntarle”.

Mientras tanto, el panelista señaló que Marynés habría indicado una nueva relación luego de separarse del artista: “Le agregué un dato que está dando vueltas como un rumor, el cual es que la decisión de la separación la habría tomado ella”.

Y además dio el dato bomba: “Algunos arriesgan que después de toda esta crisis ella ya habría formado una nueva pareja, por lo menos se estaría conociendo con alguien. Se lo comenté a esta persona y no me lo negó, pero tampoco lo confirmó”.

Guillermo Francella.jpg

Se supo quién habría filtrado la información sobre la separación de Guillermo Francella

En las últimas horas la periodista Paula Varela confirmó la sorpresiva separación de Guillermo Francella y Marynés Breña luego de 36 años de matrimonio y dos hijos de por medio.

En medio del revuelo que generó la noticia, este martes en A la Tarde (América) el periodista Luis Ventura insinuó quién podría haber sido el responsable de filtrar la información sobre la crisis en la pareja del reconocido actor.

“El tema no es Paula Varela, ella es la vocera de una información que alguien del riñón de gente muy cercana, que tiró la información”, comenzó diciendo el presidente de APTRA.

Acto seguido, indicó: “Sigan el camino, la ruta. Paula Varela, ¿en qué canal ocurrió? ¿Quién puede ser? ¿Quién está cerca de Francella?”.

Por consecuente, sus compañeros comenzaron a hacerse preguntas y todos coincidieron en los directivos de El Trece, canal donde actualmente trabaja Paula como panelista de Socios del Espectáculo.

“Adrián Suar es súper amigo, y Pablo Codevilla”, mencionó Cora Debarbieri como posibles responsables mientras sus compañeros coincidían en la estrecha relación con el actor.