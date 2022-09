El desafortunado comentario de El Puma Rodríguez a un participante de Canta Conmigo Ahora

tinelli y mariano rodríguez.jpg El participante Mariano Rodríguez fue quien recibió el comentario poco feliz por parte de El Puma Rodríguez en Canta Conmigo Ahora (El Trece).

De esta manera, al terminar de cantar, el conductor de Canta Conmigo Ahora le pidió a El Puma Rodríguez su devolución, dado que es considerado una suerte de presidente del jurado, o al menos la voz más autorizada -quizás por ser la figura internacional del reality-.

"Yo no lo voté porque yo espero más de ti. Eres un peso pesado, pero no por tu cuerpo sino porque eres un heavy metal de rock y esa canción me pareció muy suave al final. Yo espero que en el otro tema sea mejor que esto, gracias hermano", aseguró el famoso cantante ante la mirada atónita de varios de sus compañeros, que entendieron sus palabras como un comentario gordofóbico.

Vale recordar que el intérprete de Agárrense de las manos había definido a una participante drag queen, La Barri, como un hombre y una mujer a las vez, comentario que incomodó a varios; así como también había tenido un cruce con el también polémico Alejandro Paker al no pararse frente a la performance de la participante no vidente, Flor Álvarez.

Tras la divertida devolución de El Polaco y L-Gante a la participante Agustina Sol Pereyra en Canta Conmigo Ahora, se vio un tenso momento entre Alejandro Parker y El Puma Rodríguez. Fue luego de el jurado rosarino le preguntara al reconocido cantante por qué se no paró tras la emotiva performance de Flor Álvarez y Marisol Otero que logró 97 votos.

Al ver que José Luis Rodríguez era uno de los tres jurados que no se habían parado, Alejandro Parker pidió la palabra y le consultó esto directamente al Puma.

parker puma.jpg El Puma Rodríguez y Alejandro Paker, dos de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora (El Trece).

“¿Puedo hacerle una pregunta al Puma?”, quiso saber el jurado. “No se paró el Puma. Yo tengo miedo de que alguien termine a las piñas antes de fin de año. Arrancaron bien, después se paró uno, ahora se paran los dos”, advirtió Marcelo Tinelli.

Y ahí Parker consultó: “Con todo respeto, porque se generó algo que pasa siempre que viene Florencia, hay algo que se revela y nos invade a todos como una ola de mar. Entonces: ¿qué pasó? ¿Qué pasó que el Puma, que siempre se conecta con todos los participantes, no se conectó y no pudo pararse?”.

“Aprendí a decir que ‘no’ hace muchos años. Después de lo que me pasó por acá, quise decir que no a lo que no está correcto. Ellas están correctas, cantaron bien. Pero entre la razón y el corazón, siempre tengo que buscar la razón, porque emerge y fluye la verdad", explicó el Puma.

"Al final de todo esto van a quedar los cuatro o cinco mejores que van a representar a este país en muchas partes. Así lo vislumbro. Entonces, veo a nivel nacional e internacional, entonces tengo que pensar con la razón y no con el corazón, entonces no me levanté”, cerró su contundente descargo.