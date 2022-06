El testimonio de Lilibeth, una de las hijas de El Puma Rodríguez, sobre el distanciamiento de su padre: "Se retiró de mi vida..."

Lilibeth, la hija del Puma Rodríguez captura Intrusos.jpg

Según su relato, en aquel encuentro Lilibeth se acercó y le dijo, tal como comienza su nueva canción, "Yo te sigo amando, yo sigo orando por ti, y él me dijo 'malo sería que no lo hicieras'", reveló con una sonrisa pero dejando entrever su tristeza.

Sobre por qué hace casi 14 años que se cortó la relación, la hija del cantante aseguró que esa pregunta debería responderla él debido ya que ella nunca supo por qué su padre se distanció de su vida, porque no hubo motivo de parte de ella. Y agregó como dato revelador: "Un buen día yo recibo un texto de él, que me dice que se va a retirar. Yo entiendo que se va a ir a un retiro espiritual, y resulta que se retiraba de mi vida. No me dijo por qué. Nunca más me escribió y nunca supe de él".

Embed

Los motivos del distanciamiento de El Puma Rodríguez con sus dos hijas mayores

Como si esto fuera poco, Lilibeth Rodríguez le contó a Flor de la V que durante muchos años se preguntó cuál había sido la razón del corte de la relación con su padre, y buscó dentro suyo para ver si hubo algo in encontrar respuesta alguna.

Asimismo recordó su padre durante su infancia como un hombre comunicativo, amoroso, muy conversador. Pero aseguró no saber quién es hoy realmente debido que era adolescente cuando sus padres se separaron y fue una sorpresa porque jamás los vio discutir.

lilibeth hija de El Puma Rodríguez.jpg

Por último, aseveró que la relación con su nueva esposa ella la aceptó de entrada, al punto tal que convivió con ellos en Miami durante un año y nunca tuvieron un problema. Por eso es que Lilibeth no entiende el motivo de su distancia, aunque terminó aceptándola ya que no tuvo otra opción, respetando su decisión... ya que el amor no se impone, concluyó.