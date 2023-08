El descargo de Fernanda Iglesias tras su cruce con Morena Rial: "Es una persona que..."

A su vez, Fernanda le hizo una crítica a los medios de comunicación por el tratamiento de la noticia y remarcó: "Lo que me sorprende es la reacción de los medios que dicen 'Morena fue contra Fernanda' como dándole un valor a lo que ella hizo, que es una cosa de mala educación total cuando yo en realidad la estaba tratando de defender".

"Entonces nada, me quedé pensando en eso y a qué le damos valor", cerró. Sin embargo, el tema no quedó ahí ya que la periodista habilitó la cajita de preguntas de Instagram e invitó a sus seguidores a opinar sobre lo ocurrido.

El tenso cruce entre Fernanda Iglesias y More Rial: "Jorge no te pagó el alquiler"

Esta noche Morena Rial habló en comunicación telefónica con LAM (América) y protagonizó un tenso cruce con la panelista Fernanda Iglesias acerca de la polémica por el pago del alquiler de la hija de Jorge.

Luego del escandalo semanas atrás por el atraso en el pago del departamento de la joven, Yanina Latorre mencionó: "Hablé con tu papá ayer y me dijo que el alquiler está al día ¿Me mintió?"

"Ahora está todo al día pero porque lo volvió a ver a Francesco, yo creo que me tenían agarrada de ahí. Pero no se, igual, me chup.. un huevo, si un día me levanto y me quieren sacar me iré porque no me queda otra", contestó Morena.

En ese momento, Fernanda intervino con una versión distinta de la situación y aseguró: “No está al día, vos porque no estás al tanto porque bloqueaste a la propietaria”.

“Entonces mi papá está mintiendo, porque el contrato no está a su nombre”, deslizó More y la angelita sentenció: “Por supuesto, él es el que tiene que pagar porque te alquiló un departamento de 1500 dólares por mes y nadie que trabaje de algo normal lo puede pagar. No puede pretender que ella lo pague".

Fue ahí cuando la hija del conductor se cansó y cambiando a un tono filoso disparó: "No tiendo qué problema tendrías vos con que mi papá me pague un alquiler de 1500 dólares al mes. Si no te lo pueden pagar a vos fíjate ma...". "Yo, termina este programa y me voy a mi casa a dormir, ¿qué me importa? No me importas vos, ni tu papá, ni nadie", siguió la panelista.

"Entonces cerrá el cul... y no te metas. Que después te cruzo en restaurantes y saludas haciéndote la buenita", cerró Morena y pidió no hablar más con la periodista.