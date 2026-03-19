El descargo de Radio Pop sobre la polémica desvinculación de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci

La salida de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani de Radio Pop generó un fuerte impacto en el medio, no solo por el peso de ambas figuras dentro de la emisora, sino también por el vínculo que habían construido con la audiencia a lo largo de los años.
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Radio Pop rompió el silencio y emitió un comunicado oficial tras la sorpresiva salida de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani, dos de sus figuras más representativas.
La salida de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani de Radio Pop generó un fuerte impacto en el medio, no solo por el peso de ambas figuras dentro de la emisora, sino también por el vínculo que habían construido con la audiencia a lo largo de los años.
Según trascendió, la decisión habría estado ligada a una reestructuración interna de la radio, que busca renovar su grilla y apostar a nuevos formatos. En ese contexto, tanto Vernaci como Tagliani quedaron fuera de la programación, lo que sorprendió incluso dentro del propio ambiente radial.
En sus descargos, ambas optaron por un cierre a la altura de su recorrido. La Negra, fiel a su estilo descontracturado, dejó entrever que no entendía del todo con la decisión, aunque aclaró que respeta las reglas del juego y las determinaciones empresariales. De hecho, se fue con la canción No es mi Despedida de Gilda.
Por su parte, Lizy se mostró profundamente agradecida por el espacio y el tiempo compartido, y destacó el cariño del público y de sus compañeros. Sin embargo, no ocultó cierta espina: le habría gustado poder despedirse a su manera, con ese sello tan propio que la convirtió en una de las voces más queridas de la radio.
Según contó Ángel de Brito, las salidas se resolvieron con rapidez puertas adentro y por eso, ya habría nombres definidos para ocupar la franja horaria que quedó vacante, una señal clara de que la emisora tenía el movimiento planificado. Se trata de Luis Piñeyro y José María Listorti.
En ese contexto, desde Radio Pop optaron por ordenar la situación con un comunicado oficial brindado este 19 de marzo de 2026. Con un tono institucional y sin entrar en detalles finos, agradecieron el profesionalismo de ambas figuras, destacaron el camino compartido y remarcaron que se trata de una etapa cumplida dentro de la historia de la radio.
"Con profundo agradecimiento, informamos que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, conductoras de la mañana de la Pop 101.5, concluyen su ciclo en la emisora".
"Sus talentos y personalidades únicas, dejan una huella imborrable en la radio y en nuestros oyentes. A lo largo de estos años, compartimos momentos significativos, tanto profesionales como personales, que construyeron un vínculo cercano y afectuoso, haciéndonos crecer y aprender".
"Hoy hemos tomado esta decisión convencidos de que representa lo más adecuado para cada una de las partes. Celebramos esta gran etapa cumplida y mantenemos abiertas las puertas a futuros proyectos".
Siempre estaremos agradecidos por la entrega y el aporte de Lizy y de la querida Negra. El camino que hemos recorrido juntos quedará en la historia de La Pop. Con el mayor respeto y estima, les deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos".