El descargo de Radio Pop sobre la polémica desvinculación de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci

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Según contó Ángel de Brito, las salidas se resolvieron con rapidez puertas adentro y por eso, ya habría nombres definidos para ocupar la franja horaria que quedó vacante, una señal clara de que la emisora tenía el movimiento planificado. Se trata de Luis Piñeyro y José María Listorti.

En ese contexto, desde Radio Pop optaron por ordenar la situación con un comunicado oficial brindado este 19 de marzo de 2026. Con un tono institucional y sin entrar en detalles finos, agradecieron el profesionalismo de ambas figuras, destacaron el camino compartido y remarcaron que se trata de una etapa cumplida dentro de la historia de la radio.

Qué dice el comunicado de Radio Pop

"Con profundo agradecimiento, informamos que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, conductoras de la mañana de la Pop 101.5, concluyen su ciclo en la emisora".

"Sus talentos y personalidades únicas, dejan una huella imborrable en la radio y en nuestros oyentes. A lo largo de estos años, compartimos momentos significativos, tanto profesionales como personales, que construyeron un vínculo cercano y afectuoso, haciéndonos crecer y aprender".

"Hoy hemos tomado esta decisión convencidos de que representa lo más adecuado para cada una de las partes. Celebramos esta gran etapa cumplida y mantenemos abiertas las puertas a futuros proyectos".

Siempre estaremos agradecidos por la entrega y el aporte de Lizy y de la querida Negra. El camino que hemos recorrido juntos quedará en la historia de La Pop. Con el mayor respeto y estima, les deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos".