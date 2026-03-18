La irónica reacción de Elizabeth Vernaci tras el levantamiento de su programa en Radio Pop: "Decimelo..."

Su enojo tiene que ver con que todas las radios tienen su programación armada a esta altura del año y no le será sencillo embarcarse en otro proyecto radial. “Pero la gente va mutando y un día estás acá, otro estás allá, y algún día nos veremos cara a cara, corazón”, subrayó.

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Qué dijo Lizy Tagliani sobre la salida de Radio Pop

Así las cosas, tras conocerse la salida de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci de Radio Pop —información que se instaló con fuerza desde Intrusos (América TV)—, fue la propia Lizy quien decidió confirmar la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente.

"Paso por acá para decirles que sí, que es verdad que el programa termina. Me están preguntando todos y lo estoy en escuchando en los medios. Termina el 27 de marzo, hoy me lo comunicaron", confirmó de movida.

Luego, en un tono calmo, sumó: "Me hubiese encantado ser yo quien lo diga en el programa de radio. Pero bueno, no importa... se dio así y sólo tengo palabras de agradecimiento por el proyecto, por la oportunidad. En estos dos años y meses he aprendido un montón, hemos disfrutado, hemos reído, hemos llorado, pero sobre todo he aprendido a respetar y a cuidar al oyente".

Con una mirada positiva sobre lo que viene, Tagliani destacó que esta nueva etapa también le permitirá reorganizar su rutina personal, como acompañar a su hijo en el día a día y tomarse un respiro para encarar con energía sus compromisos laborales.

Por último, Lizy adelantó que continuará vinculada al mundo del streaming y dejó entrever que se vienen nuevos proyectos en televisión abierta, cuyos detalles se conocerán próximamente.