La irónica reacción de Elizabeth Vernaci tras el levantamiento de su programa en Radio Pop: "Decimelo..."

Luego de que se confirmara el levantamiento de su programa en Radio Pop, y tras enterarse en pleno corte, Elizabeth Vernaci volvió al aire visiblemente movilizada.
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Irónicamente, Elizabeth Vernaci se enteró del levantamiento de su programa en Radio Pop durante el corte y reaccionó en vivo, con una cumbia de Gilda de fondo.
Luego de que se confirmara el levantamiento de su programa en Radio Pop, y tras enterarse en pleno corte, Elizabeth Vernaci volvió al aire visiblemente movilizada.
La Negra dejó entrever que no fue una salida en los términos que ella hubiera querido y habló de decisiones empresariales que no siempre contemplan los procesos. Sin dar demasiados detalles, deslizó que hay cosas que la sorprendieron y que no comparte, aunque evitó entrar en una confrontación directa.
“Cerremos acá todo. ¿Vamos a comprar pollo al frente? Hoy tenemos el festejo. Ay, será de Dios, con estas noticias que van y vienen… Lo que es tener un correveidile, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Noticias que ya tendrán, en su debido momento", expresó al finalizar su programa.
En sus despedida, contó lo inédito de la decisión: “Nos han dado una información no muy agradable para compartir, pero ya lo vamos a dar a conocer en el momento en el que consideremos que sea el adecuado. Pero bueno, nos ha dejado a todos como un balde de agua fría por la época nada más. Decímelo en Navidad, en Año Nuevo…hasta el 10 de enero”
Su enojo tiene que ver con que todas las radios tienen su programación armada a esta altura del año y no le será sencillo embarcarse en otro proyecto radial. “Pero la gente va mutando y un día estás acá, otro estás allá, y algún día nos veremos cara a cara, corazón”, subrayó.
Así las cosas, tras conocerse la salida de Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci de Radio Pop —información que se instaló con fuerza desde Intrusos (América TV)—, fue la propia Lizy quien decidió confirmar la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente.
"Paso por acá para decirles que sí, que es verdad que el programa termina. Me están preguntando todos y lo estoy en escuchando en los medios. Termina el 27 de marzo, hoy me lo comunicaron", confirmó de movida.
Luego, en un tono calmo, sumó: "Me hubiese encantado ser yo quien lo diga en el programa de radio. Pero bueno, no importa... se dio así y sólo tengo palabras de agradecimiento por el proyecto, por la oportunidad. En estos dos años y meses he aprendido un montón, hemos disfrutado, hemos reído, hemos llorado, pero sobre todo he aprendido a respetar y a cuidar al oyente".
Con una mirada positiva sobre lo que viene, Tagliani destacó que esta nueva etapa también le permitirá reorganizar su rutina personal, como acompañar a su hijo en el día a día y tomarse un respiro para encarar con energía sus compromisos laborales.
Por último, Lizy adelantó que continuará vinculada al mundo del streaming y dejó entrever que se vienen nuevos proyectos en televisión abierta, cuyos detalles se conocerán próximamente.