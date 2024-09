El desconsolado llanto de Mercedes Ninci al ver que se incendiaba su casa de Córdoba

"Esa casa se llama Flor de Durazno, es una casa mítica. Los mejores momentos de mi vida los pasé allí. Mi tío abuelo escribió en esa casa la novela que lleva ese nombre, y después Gardel filmó su primera película, Flor de durazno, en 1917", recordó.

Además, se mostró muy movilizada ya que comentó que estuvo allí el fin de semana. “El domingo, estuvimos en la fiesta patronal y todos le rezamos a la Virgen de Dolores para que llueva", precisó.

Y se lamentó: "Una casa la podés arreglar, pero la naturaleza no tiene reparación. No hay nada que ame más que el monte y desgraciadamente, el monte no se puede recuperar. Tenemos que tener la provincia preparada porque cada vez está más seca. Gastemos la plata en lo importante".

Durísima acusación de Mercedes Ninci a Tamara Pettinato por los videos con Alberto Fernández: "Es un delito"

Mercedes Ninci explicó por qué Tamara Pettinato cometió un delito tras conocerse los videos con Alberto Fernández en el despacho presidencial que generaron tanto revuelo.

En el primero de los videos se la ve tomando un vaso de cerveza en el despacho presidencial mientras el entonces presidente la filmaba y en otro está escribiendo una carta de amor al ex jefe de Estado.

“Vamos con Mercedes que dice que no es privado lo de Tamara”, introdujo al móvil Carmen Barbieri en el ciclo Mañanísima, El Trece.

“No es privado. Primero porque la casa de Gobierno es el templo de los argentinos, así que no es privado”, observó sobre el tema Mercedes Ninci.

“Y además la Ley de Ética Pública dice que el presidente debe abstenerse de usar las instalaciones para beneficio particular. Son las instalaciones del Estado Nacional. Es un delito”, fundamentó la periodista.

A lo que la conductora apuntó: “El presidente hizo que Tamara se sentara en el sillón de Rivadavia y eso no es la culpa de ella".

“No, para mí sí, porque voy al sentido común, no a las leyes. Sos periodista, una persona formada que trabaja hace años y no te das cuenta de que no podés ir a la Casa Rosada, al despacho presidencial a juguetear con el presidente”, retrucó Mercedes Ninci.

“Ubicate en la palmera… Si no mañana van a ir a sentarse a la catedral”, siguió la periodista muy enojada con la acción de su colega.

“La culpa no es de Tamara, acá la culpa la tiene Alberto y está cometiendo un delito terrible llevando mujeres a un lugar donde tiene que trabajar”, cerró Carmen Barbieri dirigiendo toda la responsabilidad por el escándalo al ex presidente.