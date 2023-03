El desesperado pedido de Camila por las actitudes de Romina en Gran Hermano 2022: "Vean..."

“Esto es lo que les digo. Vean lo que hace Romina, por favor”, suplicó claramente Camila cuando la transmisión fue cortada abruptamente y se colocó la placa de Gran Hermano.

Camila aprovechó un instante de soledad en la casa y con su oso de peluche en mano advirtió a la gente sobre los comportamientos de Romina para con ella.

Se sabe que en la convivencia, Romina y Julieta se hicieron grandes amigas y no tanto así de Camila, quien tenía un vínculo mucho más cercano con Alfa.

Lo cierto es que tras este pedido de Camila, el vivo de la casa se cortó abruptamente y los seguidores del reality advirtieron este detalle en las redes.

Veremos cómo seguirá la convivencia entre ambas en esta instancia final del programa.

Julieta y Camila se cruzaron tras el ingreso de Alfa en Gran Hermano 2022: "No me da risa"

Tras el sorpresivo paso de Walter Alfa Santiago por la casa de Gran Hermano 2022 que provocó la angustia y llanto de Julieta Poggio, después Disney mantuvo una fuerte discusión con Camila Lattanzio, amiga de Alfa.

Las participantes se cruzaron en la cocina a la vista de todos y de repente cortaron la transmisión en vivo del programa y en las redes cuestionaron esto ya que no se pudo ver el desenlace de la tensa charla.

"Me molestó un poco la actitud que tuviste, cuando dijiste cagándote de risa como contenta ´que vuelva Coti´", le reclamó Julieta a Camila.

"Yo me puse feliz porque vino Alfa", le explicó Camila. "Eso está bien pero vos no sabés cómo se pueden tomar las cosas las personas", le contestó Disney.

"Vos sabés que yo no terminé bien las cosas con Alfa ni con Coti, y que vos dijeras ´ay, vuelve Coti´ cagándote de risa... Y a mí no me da risa, ¿Entendés? No me da risa", insistió firme Julieta.