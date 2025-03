El desgarrador relato de Carla, ex Gran Hermano, tras dar batalla contra el cáncer: "Por quinta vez a quirófano"

"En unas horas entro por quinta vez a quirófano. A mis 41 años, cuando me enteré que tenía microcalcificaciones del tipo carcinoma un Situ, me tuvieron que hacer una mastectomía. No me pudieron poner prótesis por falta de piel pero sí un expansor para estirarla, pero se me infectó y volvieron a operarme para sacarlo", señaló.

Chula mencionó que la reconstrucción fue un largo proceso porque, en el medio, atravesó un embarazo. "Tiempo después volví al quirófano para que me rellenaran la mama con un poquito de mi propia grasa. Un proceso que debía repetir dos veces más pero quedé embarazada", recordó.

Poco a poco, la ex Gran Hermano está llegando a la recta final para verse y sentirse plena otra vez. "Ahora estoy volviendo a mi proceso reconstructivo. Si tenés las dos, valóralas. Valorá cada parte de tu cuerpo que te haga femenina y que te permita ser independiente. La salud es algo que debería ser motivo para despertarnos felices cada mañana. Estás vivo y con salud, todo es posible", reflexionó.

En su cuenta de Instagram, la rubia mostró el "truquito" que usó durante años para que no se note la diferencia de tamaños en sus lolas y dejó un profundo mensaje para sus seguidoras. "No te compares con los cuerpos y vidas que ves en las redes. No todo lo que ves es real. Valorá la tuya", sentenció.

El insólito cruce entre Victoria Villarruel y una ex Gran Hermano

Un insólito cruce se dio entre la ex Gran Hermano Carla "Chula" De Stefano y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Durante su estadía en el reality, Carla hizo mención varias veces a su exitoso negocio de muebles y decoraciones.

En la cuenta de Instagram de ese emprendimiento, publicaron fotos de Villarruel en el local y el siguiente mensaje: “Hasta la vicepresidente elige Chula para amueblar y decorar su hogar”.

Al enterarse que estaban usando su imagen para promocionar la marca, la vicepresidenta no tardó en reaccionar.

“Creo que antes de usar mi foto para promocionar productos debieran haberme preguntado. Sobre todo porque hice una compra como la que hace cualquier ciudadano y no fue por canje. La próxima vez pregunten así uno no es acusado de recibir cosas gratis”, expresó Villarruel.