Premios Martín Fierro de Streaming: se conocieron los nominados entre enojos y malos entendidos

Después de que Nico Occhiato expusiera que dejaron afuera a Luzu del anuncio conjunto de los nominados de los nuevos premios Martín Fierro, esta tarde finalmente se conocieron todas las ternas de esta primera edición dedicada a los canales de streaming. Aquí, la lista con los elegidos.

29 oct 2025, 13:00
La Asociación de Periodistas de Televisión y Radio Argentina (APTRA) anunció hace ya algún tiempo la primera edición del Martín Fierro de Canales de Streaming, que se celebrará el domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires con transmisión de OLGA y Telefe.

En esta ocasión, la Comisión Directiva de APTRA junto a la productora FIVE, que obtuvo los derechos de realización del evento, definieron las ternas y eligieron a los mentores, que votarán por los ganadores junto con los socios de la entidad, quienes reconocerán a los streamers y programas de ese medio de comunicación de este último año.

Una de las grandes novedades del Martín Fierro de los Canales de Streaming es que el público podrá votar dos rubros: Mejor comunidad y Mejor clip viral, si bien por el momento no se anunciaron los nombres de quienes competirán en estas categorías.

En tanto, esta última semana Nico Occhiato y Migue Granados se enfrentaron por el anuncio de las ternas, cuando el titular de Luzu hizo saber que sintió que lo habían dejado de lado arbitrariamente del anuncio conjunto de los nominados por parte del resto de los canales de streaming, por lo que se bajó del anuncio si bien dejó en claro que asistirá a la ceremonia como "un invitado más".

Así las cosas, con este enfrenamiento de por medio, este miércoles pasado el mediodía Olga, La casa, AZZ, Bondi y Blender anunciaron cinco ternas cada uno. Al tiempo que durante el resto del día, Gelatina y Telefe Streams harán el resto de los anuncios, mientras que Luzu TV y Vorterix optaron para mantenerse al margen.

Martín Fierro streaming

La lista de nominados de los premios Martín Fierro de Canales de Streaming hasta el momento son:

Conducción Masculina

-Luquitas Rodríguez - Vorterix

-Tomás Rebord - Blender

-Migue Granados - Olga

-Nicolás Occhiato - Luzu TV

-Ángel de Brito - Bondi

-Pedro Rosemblat - Gelatina

Ángel de Brito en Bondi Live

Conducción Femenina

-Nati Jota - Olga

-Malena Pichot - Futurock

-Paula Chaves - Olga

-Vicky Garabal - Luzu TV

-La Tora- Luzu TV & Streams Telefe

-Sofi Martínez - Streams Telefe

Co-conducción Masculina

-Juan Ruffo - Blender

-Germán Beder - Vorterix

-Damián Betular - Olga

-Marcos Aramburu - Gelatina

-Santi Talledo - Luzu TV

-Sebastián Manzoni - La casa streaming

Voz periodística

-Iván Schargrodsky - Cenital

-Luciana Geuna - Olga

-Flor Halfon - Gelatina

-Esteban Trebucq - Bondi

-Carolina Amoroso - Infobae

-Gonzalo Aziz - La casa streaming

Voz periodística deportiva

-Pablo Giralt - Mobile Sports

-Nani Senra - AZZ

-Gastón Edul - Olga

-Seba Varela del Río - Vorterix & AFA Estudio

-Flavio Azzaro - AZZ

-Octavio Gencarelly - Gelatina

-Diego Díaz - Picadito TV

Columnista

-Paulo Kablan - Olga

-Rolando Barbano - Luzu TV

-Iván Schargrodsky - Blender

-Emiliano Goggia - Gelatina

-Naty Maldini - Futurock

-Sebastián de Caro - Gelatina

Talento revelación

-Tomás Limansky - Gelatina

-Anacleta - Blender

-Ángela Torres - Luzu TV

-Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

-Luli González - Olga

-Lola Latorre - La Casa Streaming

Dupla del año

-Paula Chaves y Luli González - Olga

-Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

-Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

-Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi

-Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

-Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Nico Occhiato Luzu

Figura humorística del streaming

-Malena Guinzburg - Vorterix

-Charo López - Gelatina

-Noe Custodio - Olga & Gelatina

-Momi Giardina - Luzu TV

-Anita Espósito - Luzu TV

-Anacleta - Blender

Interés general

-Nadie dice nada - Luzu TV

-Paren la mano - Vorterix

-Hay algo ahí - Blender

-Furia bebé - Futurock

-TDT - Olga

-Story Time - Bondi

Actualidad

-Ángel responde - Bondi

-El ejército de la mañana - Bondi

-Resu en vivo - Resumido

-Desayuno intermitente - Blender

-Ya fue todo - Jotax

-Elijo creer - Gelatina

-La posta - Stream Room TV Pública

Informativo

-Segurola y Habana - Futurock

-Paraíso Fiscal - Olga

-La Mañana - Infobae

-Corco Freak - Gelatina

-Tiempo Libre - La casa streaming

-Tremenda mañana - Bondi

-Divino Tesoro - Murad

Político

-540 - Cenital

-La misa - Carajo

-Data clave - Carnaval

-Mate central - Mate

-Multiverso Fantino - Neura

-Industria Nacional - Gelatina

Musical

-Esto es ¡Fa!

-Algo de música - Luzu TV

-Un poco de ruido

-FM Luzu

-Soundtrash - Blender

-Origamix - Somos Origamix & Gelatina

-Volverme loco - Bombo TV

El más border del streaming

-Patria y familia - Luzu TV

-Lo del Turco - La canchita TV

-El fin del mundo - Olga

Programa federal

-Para el universo - Universo TV (Córdoba)

-Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

-Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

-Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)

Mejor producción integral

-Olga

-Luzu TV

-Gelatina

-Blender

-Vorterix

-Bondi

Olga

Transmisión especial musical

-Gracias Mercedes - Olga

-Un día rosarino - Olga

-2° aniversario - Olga

-Tini - La casa streaming

-Gelatón - Gelatina

-El baile más grande del universo - Universo TV

Mejor contenido On Demand

-La cruda - Olga

-Así somos - Luzu TV

-El Galpón - Vorterix

-Esto es cine - Blender

-Banquete - Olga

-Una buena excusa - Gelatina

     

 

