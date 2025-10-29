Premios Martín Fierro de Streaming: se conocieron los nominados entre enojos y malos entendidos

Así las cosas, con este enfrenamiento de por medio, este miércoles pasado el mediodía Olga, La casa, AZZ, Bondi y Blender anunciaron cinco ternas cada uno. Al tiempo que durante el resto del día, Gelatina y Telefe Streams harán el resto de los anuncios, mientras que Luzu TV y Vorterix optaron para mantenerse al margen.

Martín Fierro streaming

La lista de nominados de los premios Martín Fierro de Canales de Streaming hasta el momento son:

Conducción Masculina

-Luquitas Rodríguez - Vorterix

-Tomás Rebord - Blender

-Migue Granados - Olga

-Nicolás Occhiato - Luzu TV

-Ángel de Brito - Bondi

-Pedro Rosemblat - Gelatina

Ángel de Brito en Bondi Live

Conducción Femenina

-Nati Jota - Olga

-Malena Pichot - Futurock

-Paula Chaves - Olga

-Vicky Garabal - Luzu TV

-La Tora- Luzu TV & Streams Telefe

-Sofi Martínez - Streams Telefe

Co-conducción Masculina

-Juan Ruffo - Blender

-Germán Beder - Vorterix

-Damián Betular - Olga

-Marcos Aramburu - Gelatina

-Santi Talledo - Luzu TV

-Sebastián Manzoni - La casa streaming

Voz periodística

-Iván Schargrodsky - Cenital

-Luciana Geuna - Olga

-Flor Halfon - Gelatina

-Esteban Trebucq - Bondi

-Carolina Amoroso - Infobae

-Gonzalo Aziz - La casa streaming

Voz periodística deportiva

-Pablo Giralt - Mobile Sports

-Nani Senra - AZZ

-Gastón Edul - Olga

-Seba Varela del Río - Vorterix & AFA Estudio

-Flavio Azzaro - AZZ

-Octavio Gencarelly - Gelatina

-Diego Díaz - Picadito TV

Columnista

-Paulo Kablan - Olga

-Rolando Barbano - Luzu TV

-Iván Schargrodsky - Blender

-Emiliano Goggia - Gelatina

-Naty Maldini - Futurock

-Sebastián de Caro - Gelatina

Talento revelación

-Tomás Limansky - Gelatina

-Anacleta - Blender

-Ángela Torres - Luzu TV

-Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

-Luli González - Olga

-Lola Latorre - La Casa Streaming

Dupla del año

-Paula Chaves y Luli González - Olga

-Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

-Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

-Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi

-Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

-Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Nico Occhiato Luzu

Figura humorística del streaming

-Malena Guinzburg - Vorterix

-Charo López - Gelatina

-Noe Custodio - Olga & Gelatina

-Momi Giardina - Luzu TV

-Anita Espósito - Luzu TV

-Anacleta - Blender

Interés general

-Nadie dice nada - Luzu TV

-Paren la mano - Vorterix

-Hay algo ahí - Blender

-Furia bebé - Futurock

-TDT - Olga

-Story Time - Bondi

Actualidad

-Ángel responde - Bondi

-El ejército de la mañana - Bondi

-Resu en vivo - Resumido

-Desayuno intermitente - Blender

-Ya fue todo - Jotax

-Elijo creer - Gelatina

-La posta - Stream Room TV Pública

Informativo

-Segurola y Habana - Futurock

-Paraíso Fiscal - Olga

-La Mañana - Infobae

-Corco Freak - Gelatina

-Tiempo Libre - La casa streaming

-Tremenda mañana - Bondi

-Divino Tesoro - Murad

Político

-540 - Cenital

-La misa - Carajo

-Data clave - Carnaval

-Mate central - Mate

-Multiverso Fantino - Neura

-Industria Nacional - Gelatina

Musical

-Esto es ¡Fa!

-Algo de música - Luzu TV

-Un poco de ruido

-FM Luzu

-Soundtrash - Blender

-Origamix - Somos Origamix & Gelatina

-Volverme loco - Bombo TV

El más border del streaming

-Patria y familia - Luzu TV

-Lo del Turco - La canchita TV

-El fin del mundo - Olga

Programa federal

-Para el universo - Universo TV (Córdoba)

-Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

-Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

-Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)

Mejor producción integral

-Olga

-Luzu TV

-Gelatina

-Blender

-Vorterix

-Bondi

Olga

Transmisión especial musical

-Gracias Mercedes - Olga

-Un día rosarino - Olga

-2° aniversario - Olga

-Tini - La casa streaming

-Gelatón - Gelatina

-El baile más grande del universo - Universo TV

Mejor contenido On Demand

-La cruda - Olga

-Así somos - Luzu TV

-El Galpón - Vorterix

-Esto es cine - Blender

-Banquete - Olga

-Una buena excusa - Gelatina