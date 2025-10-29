Premios Martín Fierro de Streaming: se conocieron los nominados entre enojos y malos entendidos
Después de que Nico Occhiato expusiera que dejaron afuera a Luzu del anuncio conjunto de los nominados de los nuevos premios Martín Fierro, esta tarde finalmente se conocieron todas las ternas de esta primera edición dedicada a los canales de streaming. Aquí, la lista con los elegidos.
29 oct 2025, 13:00
Premios Martín Fierro de Streaming: se conocieron los nominados entre enojos y malos entendidos
La Asociación de Periodistas de Televisión y Radio Argentina (APTRA) anunció hace ya algún tiempo la primera edición del Martín Fierro de Canales de Streaming, que se celebrará el domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires con transmisión de OLGA y Telefe.
En esta ocasión, la Comisión Directiva de APTRA junto a la productora FIVE, que obtuvo los derechos de realización del evento, definieron las ternas y eligieron a los mentores, que votarán por los ganadores junto con los socios de la entidad, quienes reconocerán a los streamers y programas de ese medio de comunicación de este último año.
Una de las grandes novedades del Martín Fierro de los Canales de Streaming es que el público podrá votar dos rubros: Mejor comunidad y Mejor clip viral, si bien por el momento no se anunciaron los nombres de quienes competirán en estas categorías.
En tanto, esta última semana Nico Occhiato y Migue Granados se enfrentaron por el anuncio de las ternas, cuando el titular de Luzu hizo saber que sintió que lo habían dejado de lado arbitrariamente del anuncio conjunto de los nominados por parte del resto de los canales de streaming, por lo que se bajó del anuncio si bien dejó en claro que asistirá a la ceremonia como "un invitado más".
Así las cosas, con este enfrenamiento de por medio, este miércoles pasado el mediodía Olga, La casa, AZZ, Bondi y Blender anunciaron cinco ternas cada uno. Al tiempo que durante el resto del día, Gelatina y Telefe Streams harán el resto de los anuncios, mientras que Luzu TV y Vorterix optaron para mantenerse al margen.
La lista de nominados de los premios Martín Fierro de Canales de Streaming hasta el momento son: