Barby Silenzi quedó expuesta de la peor manera por incumplir con un canje

“Hola bella, ¿cómo estás? Mi nombre es Silvana y vendo indumentaria deportiva. Me encantaría hacer un canje con vos. Si estás interesada, espero tu mensajito, saludos”, le escribió la dueña del emprendimiento. Barby respondió enseguida: “Hola, dale, ¡qué lindo!”.

“Te dejo mi número para que hablemos, si querés. ¿Te interesa? ¿Qué talle usas?”, agregó la emprendedora poco después. Ambas coordinaron que, como Silenzi no estaría en su domicilio, la joven dejaría las prendas en la seguridad del edificio.

“Estoy yendo, tengo una hora de viaje”, le avisó. “Ay, es un montón”, respondió Barby. Más tarde, Silvana le escribió para avisarle que ya había hecho la entrega: “Gracias, avisame cuando hacés la publicidad, así estoy atenta. Ahí dejé todo en seguridad”.

Luego de que la emprendedora avisara que había dejado toda la ropa del canje, Barby Silenzi dejó de responder. La joven compartió capturas de pantalla donde se veía cómo, durante varios días, le enviaba un simple “hola” por mensaje directo para llamar su atención, pero sin obtener respuesta. “La ghosteó”, resumieron en el ciclo de El Trece.

Para colmo, Silenzi seguía subiendo contenidos publicitarios en su cuenta de Instagram, lo que generó aún más enojo en la emprendedora, que se sintió estafada.

Cuando finalmente Barby rompió el silencio, se justificó: “Tenía cosas atrasadas, por eso todavía no subí nada. Si querés pasame la dirección y te devuelvo todo”. La joven se indignó aún más y le exigió el dinero, no las prendas. “No me sirve eso”, le respondió tajante.

La situación generó debate en Puro Show: mientras algunas panelistas criticaron la actitud de Silenzi, otras la defendieron argumentando que se ofreció a devolver la ropa y fue honesta respecto a su demora.

El Polaco y Barby Silenzi quedaron expuestos en vivo y se conoció su verdadera situación amorosa

Días atrás comenzaron a circular en los medios fuertes rumores que hablaban de una crisis entre El Polaco y Barbi Silenzi luego de diez años de relación y una hija de por medio.

"Él estaría con alguna 'cosita', ella se enteró y se enojó", fueron los motivos que dio Yanina Latorre en LAM (América) al comentar la noticia, y dando a entender que hubo terceros en discordia.

Lo cierto es que antes las especulaciones acerca de lo que sucedía en la pareja, este viernes el periodista Ángel de Brito intentó contactarse con los protagonistas en el streaming de Bondi Live y se encontró con la reacción menos pensada.

“¡Angelito! Todo bien, acá en casa”, saludó el cantante al contestar la llamada. Sin embargo, al mismo tiempo se escucho la voz de Barby de fondo. “Estábamos haciendo el amor, para el amor no hay horarios”, agregó el Polaco.

De esta manera, desmintieron las versiones de separación y dejaron en claro que están más juntos que nunca. "Quería saber si estaban separados pero veo que no", bromeó el conductor.