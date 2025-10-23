Habló el padre de Lowrdez Fernández y hundió a Leandro García Gómez: "La manipuló para..."

“Lo conozco a Leandro, pero él conmigo puede ser maravilloso y en la privacidad ser una bestia”, agregó en el ciclo que conduce Alejandro Castelo planteando sus dudas sobre el comportamiento del ex de su hija.

Consultado sobre si tenía conocimiento de algún hecho de violencia, el padre de la artista indicó: “No puedo confirmar la violencia que pudo haber habido, salvo los moretones de la cara que fueron reales. Ella se recuperó de esa situación y supongo que no sigue enamorada de esa persona”.

“Estaba enamorada, se reconcilió y supongo que él la manipuló para que retire la denuncia”, afirmó sobre los sentimientos de Lowrdez para regresar con la ex pareja pese a todo lo vivido y las sospechas que caen en torno a su vínculo con Leandro García Gómez, quien había sido denunciado públicamente por violencia por la propia cantante en 2022 al mostrar su cara con varios moretones y años después le pidió disculpas a través de un posteo en las redes.

lowrdes fernandez

El confuso video de Lowrdez Fernández tras la denuncia de su madre

En las primeras horas del jueves, tras conocerse de la denuncia de su madre ante su desaparición, Lowrdez Fernández grabó un video que compartió en sus historias de Instagram.

"Chicos me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible", dijo la cantante ante las noticias que le fueron llegando.

Y agregó: "No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien".

Horas antes, la integrante del grupo musical Bandana había publicado dos historias desde su cuenta en Instagram que generaron aún más misterio en medio de la preocupación de su familia.

En el primer posteo expresó: "Gracias Lean GG. Dr con mucho am", y el emoji de un corazón en la postal de una pareja formando un corazón con sus manos. Y en otra historia subido al rato se mostró en una imagen junto a su gato y sonriendo.