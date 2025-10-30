Rocío Marengo reveló la noticia clave que recibió tras la angustia que pasó en su embarazo: "Me tenía harta"

Embed

"Ay, Dios santo. Decí que tengo un obstetra que es el mejor del mundo mundial y todas las chicas que me encuentro siempre ahí cuando voy a los turnos las amo, hicimos como una comunidad porque uno va y charla”, continuó.

Y detalló sobre ese inconveniente que surgió: “Bebito está a full. El hematoma ese de mier.. que lo vi salir, un asco. El hematoma se iba a moviendo y se puede ir agrandando, por eso hay que hacer reposo para que no crezca. Tenía tres días de reposo y ecografía. Ya me tenía harta".

"Es una porqueria lo que cuento pero es la realidad: el sábado lo expulso. Y el miércoles en la eco ya no estaba más", afirmó Rocío Marengo sobre ese inconveniente que la tenía intranquila.

Y dejó en claro que cortará con el trabajo para estar tranquila en la última etapa del embarazo: "Si bien no voy a estar en reposo, tranquilos todos los de mi entorno. No es que vuelvo y voy a estar al palo de un lado para el otro. No. Voy a seguir, quedan dos meses para que nazca bebito",

"No voy a volver a trabajar. Voy a ir quizás a un shopping un ratito y vuelvo. Una fotito para Instagram, tranquilita, una comprita, voy y vengo. Muy tranquila, no vuelvo a trabajar. Bebito no tiene nombre, tengo que pensarlo, pero el hetoma chau y voy a estar tranquila", finalizó aliviada Rocío Marengo.

rocio marengo buena noticia embarazo desaparecio hematoma

Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo del bebé

Rocío Marengo y Eduardo Fort realizaron un gran y emotivo evento en Punta Carrasco junto a sus amigos más cercanos y familiares donde confirmaron el sexo del bebé que esperan.

Ante la presencia de las cámaras de Secretos Verdaderos (América TV) en el lugar, la pareja contó que esperan un niño y que aún no tienen nombre definido.

“Es una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, todavía no tenemos nombre porque Edu quiere dos nombres y yo quiero uno. Pero si quiere dos nombre hay que buscar otro bebé”, indicó Rocío Marengo en el ciclo que conduce Luis Ventura.

Y en tono de humor dejaron en claro qué otra discusión que se viene en torno al fútbol: “Si hablas con la madre te dice que es de River, si hablás con el padre te dice que es de Boca”, dijeron entre risas marcando el punto donde aún no hay acuerdo.