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"Sos una mujer grande": la reacción de Santiago del Moro ante la promesa de Mariela a Emanuel en Gran Hermano

Mariela sorprendió al revelar la promesa que hizo con Emanuel dentro de Gran Hermano. La reacción de Santiago del Moro no pasó desapercibida.

6 jul 2026, 23:32
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del moro y mariela gh
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La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada dejó un momento que fue mucho más allá del juego. Después de convertirse en una de las participantes que logró bajar de la placa planta, Mariela le contó a Santiago del Moro la promesa que hizo con Emanuel y que sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando el conductor quiso saber más sobre el acuerdo que ambos habían mencionado días atrás. "¿Dónde está Ema? ¿Qué promesa tenían?", le preguntó Del Moro.

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Sin vueltas, Mariela explicó que su objetivo es acompañar a su compañera para que pueda abandonar el cigarrillo, un desafío que, según contó, conoce de cerca por experiencias de su vida cotidiana. "Es un proceso, la estoy ayudando a que deje de fumar de una buena vez por todas, a ver si puedo lograrlo. Conozco mucho del tema porque yo vivo en un barrio caliente y conozco a los pibes que quieren dejar, no el cigarrillo sino la droga, entonces lo conozco a pie de la letra cómo es el proceso. Y es un vicio, no deja de ser un vicio. Así que estoy tratando que ella deje de fumar y lo va a lograr porque yo sé que es muy fuerte y tiene un poder interno, tiene mucho potencial", expresó.

La confesión despertó la curiosidad de Del Moro, quien quiso saber cuál era exactamente la promesa entre ambas. "¿Y cuál era la promesa? ¿Que si se quedaba, dejaba de fumar?", consultó el conductor, mientras algunos de los participantes reaccionaban con sorpresa.

Fue entonces cuando Mariela dio más detalles sobre el particular acuerdo que mantienen dentro de la casa. "Estoy ahí, estoy en ese proceso. Me deja uno por día, uno. Uno a las dos de la mañana", explicó. La respuesta provocó otra intervención del conductor. "¿Pero cómo te deja? Sos una mujer grande", comentó Del Moro.

Entre risas, Mariela relató cómo nació esa dinámica para controlar el consumo de cigarrillos y reveló una anécdota que terminó sellando el pacto entre ambas. "No, porque pasó así, pasó así. Resulta que cambié unas ojotas por cigarrillos. Entonces justo se las cambié a Nigro, que dice que se las va a dar a la novia. Entonces tenía los cigarrillos en la mano y Ema me dijo: 'Dámelos, dámelos', para que no me los fume. Entonces me dijo: 'Te doy uno por día, ¿podés hacerlo?'", recordó.

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Después de que el Turco García ingresara a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en la dinámica del Congelados y tuviera un reencuentro distante con su esposa Mariela, los rumores de separación comenzaron a crecer con fuerza.

Frente a cámara, mientras se secaba el pelo, Mariela eligió hablar sin rodeos y, aunque no lo mencionó directamente, lanzó un mensaje cargado de enojo: “¿Vos estás contento solo? Yo estoy contenta, acá, sola”, disparó con firmeza.

La tensión se intensificó cuando dejó en claro que no piensa dejar pasar nada. “Y que ni se te vaya a ocurrir que cuando vayas me cambies la clave del celular porque te voy a revisar todo. Así que borra bien. Todo te voy a revisar, todo te voy a revisar. Voy a hablar con todos tus amigos. Acordate de lo que te digo, ¿eh? Acordate que te va a ir re mal. Y después no empecés: ‘Ay, no, mamita, besito, besito’. No, mami, no”, lanzó sin titubeos.

Cabe recordar que semanas atrás, Mariela había protagonizado un beso con Emanuel durante una actividad dentro de la casa, un episodio que también alimentó las especulaciones sobre su relación con el Turco.

     

 

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