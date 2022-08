El dolor familiar de Tini Stoessel que la golpea en su mejor momento artístico

“Los padres de Tini Stoessel separados”, escribió Ubfal en ese mensaje del canal del cubito. De inmediato, esta información no hizo más que generarle comentarios negativos de parte de las fans de la cantante.

“¿Para q te metés en la vida privada de los padres de Tini? Ella es la famosa. Me parece de cuarta que te metas en la vida privada de los padres de Tini”, le escribió una de las fans de Tini a Ubfal.

Laura Ubfal

Fuerte denuncia contra Tini Stoessel tras dar un show en Ecuador

En el marco de su gira por Latinoamérica, el último fin de semana Tini Stoessel dio un mega show en Ecuador, y pese a las excelentes críticas al concierto, la novia de Rodrigo de Paul se vio envuelta en un escándalo. Así lo confirmó Nancy Duré en Intrusos (América TV), quien dio detalles de lo sucedido.

La ex chica Disney fue denunciada por Raquel, una peluquera ecuatoriana, que declaró no haber recibido un buen trato ni de la cantante ni de sus bailarines, luego de atenderlos en su peluquería. "Hizo un show impresionante y se armó un verdadero escándalo porque parece que hay un staff de peluqueros y estilistas que fueron convocados para producir a todos los bailarines del show", relató la panelista del ciclo que conduce Flor de la V.

"Fue por canje y cuando vos lo hacés buscás a cambio poder publicitarte por ese trabajo. No pretendían de ninguna manera que Tini posteara nada, de eso olvidémonos, pero pretendían una foto con la estrella. Esto no fue posible. La persona damnificada se comunicó con nosotros y tenemos la palabra de ella. Habla de malos tratos", detalló la panelista.

"Ella con su equipo hizo todo el trabajo y al momento de pedirle la foto con Tini le dijeron 'yo hace 20 años que trabajo con Tini y nunca le pedí una foto'. Se sintió muy destratada. No le dieron ni las gracias", confesó la periodista que estuvo en contacto con la peluquera de Guayaquil.

Más tarde, Nancy reprodujo el audio en el cual habla Raquel, la persona damnificada: "Desde que llegamos tuvimos un mal trato. Lleve cinco chicos míos para producir a los bailarines que son siete personas, todos un amor. Cuando hablé con Agustina, que es la productora que maneja todo, le consulté si podía sacarme una foto con Tini y me dijo que no estaban dejando pasar a nadie en la foto. No me dieron la foto", explicó con tristeza la ecuatoriana.