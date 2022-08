La durísima definición de Laura Ubfal sobre Tini Stoessel: "La falta como artista porque..."

Laura Ubfal Tini captura LAM .jpg Laura Ubfal desde LAM (América TV) habló de la carrera artística de Tini Stoessel.

“A mí me parece que es un fenómeno indiscutible. Le va bárbaro, Violetta creó un personaje que hace que muchas nenas se hayan enamorado de ella. Esas nenas crecieron con ella y hoy tienen prácticamente su edad y van a sus recitales con sus hijas”, comenzó explicando Ubfal para agregar inmediatamente “A mí me parece que todavía le falta como artista porque le presté mucha atención y no me llega”, a diferencia de otras artistas de su generación como Lali Espósito, por ejemplo. Y definió: “A un artista lo ves en un escenario y te tiene que transmitir”.