El drama que vive Julieta Poggio con la seguridad de su edificio

"Me siento en Gran Hermano. Voy a un lugar... ya me vieron por las cámaras!", remarcó, furiosa.

Embed

Y siguió: "Estoy con mi novio sentada en un lugar y me dicen: 'no se pueden sentar así'. Voy el domingo con mi hermana, me quiero meter en la pileta y me dicen: 'los domingos no se pueden invitados'. ¿No se pueden invitados? ¿Sabés la plata que pago? Me metí igual", detalló.

Julieta expresó que la situación la tienen realmente desesperada. "Me tienen cansada! No son la policía y te espían! Consíganse un problema serio", sentenció.

Julieta Poggio

El secreto de Julieta Poggio para comprar carteras de primeras marcas a mitad de precio

Julieta Poggio viajó a Nueva York para participar de un evento organizado por FDLA Group (Federación Diseñadores Latinoamérica), que reúne a referentes de la moda y cuenta con el apoyo de firmas de nivel internacional.

Nacho Castañares, su ex compañero en Gran Hermano, también viajó al país del norte y aprovechó para hacer videos para sus redes.

Embed

En un posteo, el muchacho de Almagro mostró que Julieta gastó muchísimo dinero en ropa y carteras de marcas internacionales.

Julieta reveló que consiguió grandes ofertas porque vistió el Barrio Chino, donde ofrecen copias de los diseños mas exclusivos a mitad de precio. Se trata de replicas exactas de las creaciones de firmas como Gucci, Prada o Louis Vuitton.

Aunque para muchos podría ser un tanto penoso, la modelo y actriz se mostró orgullosa por sus compras. "Yo lo digo... son todas de muy buena calidad!", destacó la ex GH.