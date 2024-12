El dramático accidente de Gianinna Maradona con una productora de TV que estaba alcoholizada: el video

Afortunadamente, ambas resultaron ilesas, aunque se vivió un momento de tensión cuando llegaron los efectivos de la Departamental Tigre de la Policía Bonaerense.

Los agentes detectaron que la productora estaba manejando con 1,96 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido en la provincia de Buenos Aires.

En un video que se viralizó en las redes sociales se observa a Roth enojada con la hija de Maradona. "Che Giani, todo bien, pero la verdad me rompes los hue....", exclama en la grabación. A los pocos minutos, cuando intenta subir a su vehículo, agrega: "No, boluda, me rompiste el auto... ¡la put... madre!".

Gianinna Maradona, consternada por un nuevo aniversario de la muerte de Diego: "Desearía que..."

Con motivo de cumplirse 4 años de la muerte de Diego Maradona, los fans del ídolo se dieron cita en el Obelisco, donde lo recordaron con cánticos, banderas y aplausos. El encuentro fue también una oportunidad para reclamar Justicia por su fallecimiento.

La ex pareja del astro, Claudia Villafañe, y una de sus hijas, Gianinna Maradona, estuvieron en el lugar y recibieron el cariño de los fanáticos.

Ante una cámara de Intrusos (América TV), la hija de Diego se refirió al reclamo que llevan adelante para condenar a los responsables por la muerte de su padre. "Estoy muy triste. Es un día fuerte, pero vinimos para que nos escuchen y se haga Justicia porque a mi papá lo mataron, mi papá no se murió", expresó.

"¿Quiénes son los responsables?", le pregunto el periodista Rafa Juli. "Todos los imputados y el jefe de toda esa banda, que no puedo nombrar porque me hace juicio", manifestó Gianinna, en alusión al abogado Matías Morla, acusando en la denuncia de los herederos del Diez.

Visiblemente movilizada, la hija del astro indicó que aún no puede asimilar la muerte de su padre. "Son cuatro años y parece que no es real. Desearía que vuelva. Lo extraño todos los días. Un montón", señaló.

Por último, Gianinna destacó el rol de Claudia, que está siempre presente para reclamar por la muerte de Maradona. "Mi mamá hoy vino conmigo al cementerio temprano y ahora acá. Mi mamá es maravillosa", sentenció.