El duro comunicado de Radio Rivadavia con los motivos de la desvinculación de Marcelo Longobardi

En este contexto, desde Radio Rivadavia emitieron un comunicado oficial el 18 de diciembre donde se explican los motivos de la salida de Marcelo Longobardi y se fundamentó que la audiencia de su ciclo no acompañó a las expectativas del medio.

"Radio Rivadavia informa que, a partir del día de la fecha, se ha dado por finalizado el vínculo contractual que mantenía con el Sr. Marcelo Longobardi", comenzó el escrito.

"Esta determinación se adopta en estricto apego a las condiciones previamente acordadas y, de manera destacada, ante el desempeño en términos de audiencia que no acompañó las expectativas trazadas por nuestra emisora”, fundamentó el medio sobre las razones de la decisión.

Y argumentó: “Como medio con una sólida trayectoria y un inquebrantable compromiso con la excelencia periodística, Radio Rivadavia trabaja para liderar en audiencia. El rating es un factor esencial para asegurar la competitividad y la consolidación de nuestros contenidos”.

“Nuestra responsabilidad es continuar ofreciendo a la audiencia una propuesta rigurosa, dinámica y en permanente evolución, acorde a las demandas del público y del mercado”, se precisó en el comunicado.

Y cierra deseando un buen futuro laboral para el periodista: “Agradecemos al Sr. Marcelo Longobardi la labor desempeñada durante el tiempo que colaboró con esta casa y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros emprendimientos profesionales”.

radio rivadavia comunicado marcelo longobardi.jpg

Tremendo cruce entre Marcelo Longobardi y Jonatan Viale en un debate caliente sobre Milei

El periodista Marcelo Longobardi entrevistó en su programa en Radio Rivadavia a Guillermo Francos, actual jefe de gabinete, y aprovechó para reclamarle por los insultos que recibió en la Fundación Faro, en donde lo acusaron de ser un periodista "ensobrado".

"Se ha naturalizado el insulto, se ha vuelto algo cotidiano y es insoportable", dijo el conductor de Esta Mañana. "Nosotros no coincidimos en muchas opiniones, pero no por eso voy a decir que es un periodista ensobrado", le respondió el funcionario.

Más tarde, en el pase con Jonatan Viale, Marcelo Longobardi volvió sobre el tema y remarcó: "Yo no pienso naturalizar que me insulten todos los días".

"Está muy bien eso y Guillermo Francos ¿te dice que eso es normal?", le respondió su colega. "Sí, dice que es totalmente normal", señaló el conductor de Esta Mañana.

"Bueno, a mí no me gusta. Vos sabés lo que opino. Lo hemos hablado muchas veces", enfatizó Jonatan. "No, no sé lo que opinás", exclamó Longobardi.

"Te lo estoy diciendo. No me gusta el insulto a los periodistas. Lo hablamos cuántas veces acá. Está mal pero bueno, qué se yo. Es algo que hace el gobierno. Para mí, no hay que engancharse más porque le das más legitimidad al tema pero bueno...", detalló el hijo de Mauro Viale.

"Cómo no te vas a enganchar con una perorata diaria de carácter violento. Yo no lo pienso naturalizar ni de casualidad", fue la reacción de Longobardi.

"No, no hay que naturalizar. Coincido", subrayó Jonatan, mientras que su colega decidió irse del pase y remató: "Va a terminar mal esto sino. Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes".