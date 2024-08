Pepe Ochoa enfrentó las duras críticas tras conocerse que Martín Ku y Marisol perdieron su bebé

Y siguió: "Pude entender muchas cosas a raíz de lo que sucedió, yo al otro día salí a pedir perdón, elijo la postura de reflexionar desde mi parte humana".

Pepe enfatizó sus intenciones de disculparse con la pareja. "Me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante, nunca estuve en una situación así y lo importante es nuevamente pedir disculpas", agregó.

"No soy mal tipo, no soy mala gente, no me importa dar una primicia a costa de lo que les pase a ellos, hoy no hay nada que pueda decir que esté a la altura de la situación que ellos dos están viviendo", remarcó.

Y concluyó: "Fui imprudente en contarlo antes de los tres meses, más allá de que ellos me habiliten o no, no me da lo mismo que la información pase sobre las personas".

El gesto de Catalina para Martín Ku tras conocerse que su novia Marisol perdió el embarazo

La Gran Hermano Catalina Gorostidi tuvo un gesto de solidaridad con Martín Ku tras conocerse que su novia Marisol perdió el embarazo. La médica pediatra le dio su apoyo a su ex compañero de convivencia en este momento tan duro.

En su cuenta de Twitter, El Chino escribió: "Tristeza y mucho dolor. No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra. Justamente por esto, nos queríamos guardar la noticia hasta los tres meses. Los tiempos ajenos se respetan”.

En los comentarios, Catalina se compadeció del sufrimiento de su ex compañero de convivencia y comentó el posteo. "Te quiero! Los Quiero!", manifestó la hija del Loco Gorostidi.

En la casa, en el inicio de Gran Hermano, la morocha tenía una alianza con Furia. Juntas le habían declarado la guerra al grupo que lideraba Martín, Los Bro.

Sin embargo, cuando ella reingresó al reality después del repechaje, Martín y sus amigos le dieron contención al verla en un momento de crisis. Cata no podía parar de llorar por la presencia de Alfa, con quien había tenido un cruce fuerte en el exterior.

De hecho, cerca de la final, en el mano a mano entre Furia y Martín, la médica llevó adelante una enérgica campaña a favor del Chino, quien finalmente se impuso en la votación y sacó a la estratega de la casa.