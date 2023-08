El duro descargo de Alfa tras dar positivo en un control de alcoholemia: "No soy ningún asesino ni borracho"

Y explicó sobre lo sucedido esa madrugada: “Me voy al hotel porque al otro día tenía que trabajar en la radio y cuando salgo de la casa del dueño de la disco, estaban esperando los de alcoholemia. Soplé... 0,6”.

“Me bajé del auto, otra persona condujo el auto y mañana a la mañana tengo que ir al juzgado de Chivilcoy a solucionar lo de la multa”, comentó Alfa. Y añadió: “No zafé nada. Tengo el acta y puedo circular por siete días. Estoy arrepentido”.

A lo que Marcela Tinayre le marcó sobre el control de tránsito: “Vos que sabés tanto de autos, nos quemás las cabezas con los bulones de los autos... ¿no sabías que era 0,0?”.

“Yo estaba convencido que era 0,5. Cuando me dieron para soplar, soplé como un huracán. Me dieron el acta y me fui, duró cinco minutos. Me trataron muy bien”, cerró Alfa.

Cómo fue el momento en que Alfa dio positivo en el control de alcoholemia

El finde semana, Walter Alfa Santiago asistió a una fiesta, que organizó una emisora de radio en Chivilcoy. Además, el ex Gran Hermano 2022 realizó una presencia en el boliche Proyecto V de esa localidad.

En la madrugada del domingo, cuando se dirigía de regreso a Buenos Aires, al ex Gran Hermano lo detuvo un control policial, en la Avenida Tomaso y la Calle 518, una zona donde suelen realizar operativos de tránsito en dicha ciudad.

Los integrantes de la fuerza de seguridad le realizaron un test de alcoholemia al hombre de Tigre, que dio positivo. La prueba arrojó que tenía 0,7 gramos de alcohol en sangre. Por esa razón, al panelista de Polémica en el bar le retuvieron la licencia.

Para su suerte, Alfa iba acompañado. El ex GH le dio su vehículo - un Mercedes Benz 280 - a esa persona, que fue autorizada a manejar tras someterse a un test de alcoholemia, que dio 0.0, lo establecido como permitido por ley para estar frente al volante.