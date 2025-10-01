Los dichos de Susana Giménez a su productor que hace implosionar todo con Vero Lozano: "¿Qué le pasa a esta?"

"Susana Giménez está furiosa con Vero Lozano", advirtió la panelista y reveló qué fue lo que la diva le dijo a su colaborador.

"Lo llamó a Fede Levrino. Susana le consulta todo. Lo llamó 11:45 de la mañana. Le dijo: '¿qué le pasa a esta?'. Y pidió que bajen un cambio con el premio. Le dijo: 'No se habla más del tema'", detalló Débora D'Amato en el programa de Flor de la V.

Embed

¿Por qué se desató una feroz interna entre Susana Giménez y Verónica Lozano?

Verónica Lozano expresó su malestar por no haber sido la elegida en la terna a mejor conducción femenina en los Premios Martín Fierro 2025, galardón que finalmente quedó en manos de Susana Giménez.

En una nota para Intrusos (América TV), la conductora de Cortá por Lozano aseguró que ella debía ser la ganadora y cuestionó la elección de la diva. "Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", dijo muy enojada Vero Lozano en charla con Paula Varela, al encender su camarita intrusa desde las mesas del salón.

De esta manera, la figura de las tardes de Telefe abrió un frente de polémica por la elección de Susana Giménez, quien solo condujo algunos programas durante el año. Cabe recordar que en 2024 la diva no tuvo programas propios al aire, sino una participación especial en el ciclo de entrevistas del canal, y desde hace un tiempo se mantiene alejada de la pantalla.

Por otro lado, se supo que Robertito Funes Ugarte también se retiró visiblemente molesto por no ganar su terna y luego realizó duras declaraciones contra APTRA.

En tanto, al recibir su nuevo Martín Fierro, Susana Giménez protagonizó un divertido blooper en su discurso que rápidamente se volvió viral en redes. "El año pasado conocí gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso, Rukau...", mencionó la diva con cierta duda en el último nombre.

De inmediato, el público y el propio conductor de la gala, Santiago del Moro, la corrigieron: "Luck Ra", le indicó. "Ese. Perdoname que me equivoqué, me pasa siempre", reconoció entre risas la animadora.