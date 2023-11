El emocionante reencuentro de Cachete Sierra con su hermana en Nueva Zelanda tras 4 años sin verse: video

WhatsApp Image 2023-11-23 at 07.50.03.jpeg

Los años pasaron y en este último tramo de 2023 Cachete por fin pudo emprender viaje para abrazar a su hermana luego de cuatro años. Pero como quiso sorprenderla, no tuvo mejor idea que organizar su llegada en secreto junto a su cuñado quien le preparó el terreno.

De esta manera, en las últimas horas Sierra compartió un video en el que se lo ve escondido en la alacena de la casa de su hermana, esperando el momento oportuno para sorprenderla. “Estoy acá en la alacena de la casa de mi hermana, ella vive en Nueva Zelanda y yo vine a verla de sorpresa después del trabajo y de buscar a Lola del jardín. Contexto: no la veo hace cuatro años, a Lola la última vez que la vi era un bebé”, explicó visiblemente nervioso.

Tras abrir la puerta, luego de escuchar las voces de su familia, puede verse la sorpresa absoluta así como los gritos de emoción de Paula Sierra al ver a su hermano mientras corre a abrazarlo. Claro que luego la familia compartió paseos y momentos familiarmente íntimos para ponerse al día, y así lo hicieron saber desde sus respectivas redes sociales que despertaron casi 200 mil likes en pocas horas. ¡Enhorabuena!

Cachete Sierra reveló la desesperada reacción que tuvo cuando vio llorando a su ex en televisión

Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez terminaron su relación a comienzos de este 2023 luego de más de un año de relación. Lo cierto es que en su visita al ciclo Poco Correctos, El Trece, el actor contó cómo reaccionó cuando vio a su ex muy angustiada en el Bailando 2023, América TV.

La bailarina se puso muy mal cuando dio a entender que su ex se habría negado a participar del certamen de Marcelo Tinelli para no tener que cruzarse con ella. En este sentido, el actor reveló que llamó a su ex para aclarar las cosas y comentó por qué prefirió no ir al programa donde trabaja actualmente ella.

“Hablamos hace poco justamente por eso. Ella está en un programa donde decís algo y cuando llega ahí al aire dicen cualquier cosa. Se lo habían dicho en otro programa, después se lo dijeron al aire, y fue como ‘che, no me hablen más de Agustín’”, comenzó el actor.

Y comentó: “Hablé con ella en privado porque la vi mal. No es que yo no había ido a la salsa de a tres porque no me la quería cruzar. No fui ahí porque, primero estoy en Buenos Chicos, en el mismo horario que Marcelo Tinelli y no se podría”.

“La separación fue difícil pero nosotros no nos peleamos por algo puntual y por eso dejamos la relación. Entonces, cuesta un poco más cuando sigue habiendo cariño y amor. Salir a hablar es alimentar y que salgan y digan cosas”, explicó Cachete.

“Hablar de una relación en vivo y al aire es fuerte. Cada persona que tuvo una relación, salir a decir algo en tele ya es un montón”, finalizó.